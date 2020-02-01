2020-02-01T14:51:28+03:00
Происшествия

«Вызывали скорую»: перед госпитализацией с коронавирусом тюменская студентка почувствовала себя плохо

В университете, где учится Лесли, рассказали о симптомах, которые появились у девушки по прилёте из Китая [фото], [видео]
Алексей КОСЕНЧУККира Санникова
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«Вызывали скорую»: перед госпитализацией с коронавирусом тюменская студентка почувствовала себя плохо«Вызывали скорую»: перед госпитализацией с коронавирусом тюменская студентка почувствовала себя плохоФото: Кира Санникова
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В Тюменском индустриальном университете, где учится третьекурсница Вен Сен Ли (или попросту Лесли, как зовут её в вузе) рассказали, как у девушки выявили коронавирус. Оказалось, что китайские студенты, среди которых и была инфицированная, приехали в Тюмень после обеда. Ближе к вечеру ребята добрались до общежития, но по дороге ни с кем не контачили, разве что с комендантом общаги.

- Общежития с учебными корпусами у нас не связаны, поэтому прямого контакта с заболевшей Лесли ни у кого не было, - рассказывает ректор Тюменского индустриального университета Вероника Ефремова. – По прилёту девочка почувствовала себя плохо: на первом этаже актового зала мы вызвали ей скорую.

Ректор ТИУ Вероника Ефремова Фото: Кира Санникова

Ректор ТИУ Вероника ЕфремоваФото: Кира Санникова

После ЧП в вузе приняли дополнительные меры, чтобы не допустить распространения инфекции. Вымыли общежитие, корпуса, проверили студентов.

- Всё это проводится под контролем медицинского патронажа, который работает у нас с 29 января. У нас есть рекомендательные письма, в рамках которых мы можем работать. Мы стали обрабатывать помещения чаще, чем обычно. Если раньше корпуса мыли трижды в день, то теперь – через каждые три часа. Ребятам дают противовирусные препараты, даже если симптомы «фантомные», - отметила Вероника Ефремова.

Та самая общага Фото: Кира Санникова

Та самая общагаФото: Кира Санникова

Ректор заверила, что после того, как диагноз Лесли был обнародован, оттока из университета не наблюдается.

- Мы не заметили заявлений или звонков в службы от студентов, которые бы сказали, что они боятся приехать в Тюмень. Им бояться нечего, только плохих оценок. Пускай возвращаются на учёбу. Всё сделано для их безопасности.

Читальный зал где оформляют заселяющихся студентов Фото: Кира Санникова

Читальный зал где оформляют заселяющихся студентовФото: Кира Санникова

По словам Ефремовой, вуз ориентирован на международное сотрудничество. Сегодня здесь учится 1,5 тысячи иностранных студентов из 42 стран мира, из Китая – 49 студентов.

- Китайские студенты, о которых мы говорим, у нас учатся на третьем курсе, на направлении «Нефтегазовое дело» на третьем курсе. Очники. Шестеро из них не покидали Россию и остались на каникулы заниматься, а пять человек приехали 29 января. У остальных китайских студентов каникулы продлены до 1 марта. Они подключены к интернет-ресурсам и занимаются по месту жительства. Другие студенты из Китая к нам пока приехать не смогут.

Вход в общежитие, где живёт Лесли Фото: Кира Санникова

Вход в общежитие, где живёт ЛеслиФото: Кира Санникова

Директор Студгородка ТИУ Ксения Казначеева рассказала, что у девочки были все признаки ОРВИ. Фельдшеры скорой помощи померили ей температуру и решили, что Лесли придётся пройти дальнейшее обследование.

- Никакой паники после того, как все узнали про коронавирус у Лесли, не было. У тех студентов, которые приехали вместе с ней, все пробы отрицательные. Вчера их планировали отпустить домой отпустить, но решили, что лучше перестраховаться, - рассказала журналистам Ксения Казначеева.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», 31 января диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у студентки, которая прилетела в Тюмень из Китая. Первые результаты обследования оказались отрицательными, но контрольные результаты подтвердили заболевание. Губернатор Тюменской области Александр Моор провёл оперативный штаб, после которого отметил, что ситуацию с коронавирусом держит на личном контроле. Глава тюменского Роспотребнадзора отметила, что коронавирус не представляет опасности для горожан.

Ректор ТИУ - о заболевшей коронавирусом студентке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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