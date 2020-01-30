Из пенсионерки – в модели: мама Алены Водонаевой стала лицом нового каталога мод

Знаменитая тюменская семья Водонаевых вновь удивляет поклонников. Мама экс-участницы телепроекта «Дома-2», телеведущей, модели Алёны Водонаевой Лариса стала моделью и будет представлять коллекцию платьев от нового дизайнера.

Об успехах мамы рассказала сама Алена на своей страничке в «Инстаграме».

«Это не просто съемка новой коллекции платьев Yakubowitch. Ещё на первой презентации книги «Мамин торт» мама получила предложение стать моделью для нового лук бука @yakubowitch_official, и предложение было принято. Тот случай, когда после пенсии я решила занять маму делом (Книга), а у неё и без меня неплохо получается. Здоровья вашим мамам и побольше радостей в жизни», – пишет она под видеопостом.

Лариса Водонаева всегда удивляла стройной фигурой и королевской осанкой поклонников. Высокая блондинка с пышным бюстом, тонкой талией, с «фирменными» водонаевскими изогнутыми бровями сводит с ума мужчин, сама того не подозревая.

Мама Алёны ведет в «Инстаграме» свою страничку с кулинарными рецептами, делится семейными фотографиями и изредка переписывается с подписчиками, коих у нее чуть больше 2 тысяч.

Ранее звездная дочь выпустила книгу семейных рецептов для любимой мамы, ожидая, что она будет и дальше развиваться в этом направлении.

Но, как оказалось, сногсшибательная Лариса была замечена модельерами. Алёна мать поддержала и даже приняла участие в показе новой коллекции. Мама и дочь выглядели на нем как подружки. Обе в черном платье, обе с покрытой головой и в лодочках-шпильках. Только звездная участница «Дома-2» предстала в образе роковой красотки: с высоким разрезом, открытыми плечами и длинной вуалью на голове. А Лариса была воплощением элегантности: строгое платье, шляпка, безупречно уложенные волосы и умеренный макияж.

Фолловеры Водонаевой не жалели слов восхищения.

«Алена, Ваша мама – это идеал женственности, красоты и утонченности. Для меня она идеальная женщина»; «Королевские щиколотки, какие красотки»; «Мама вау! Мама Лариса выглядит как подруга Лариса», – пишут очарованные фанаты.

Многие отметили, что у Водонаевых прекрасный генофонд, а потому Алёне следует продолжить его, родив девочку.

«Алёна, рожайте девочку, нужно продолжать этот генофонд», – комментирует Анастасия. Ее предложение подхватывает Валерий: «Верное предложение, пусть рождается побольше красивых девочек».

Добавим, что телеведущая трепетно и с любовью относится к своей семье. Ранее она перевезла из Тюмени своих родителей в построенный ею в Подмосковье дом. А совсем недавно тюменка купила за 9 млн рублей дом в Геленджике, так как ее Водонаевы всегда мечтали жить на юге у моря.