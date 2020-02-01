Пассажиров поезда Москва-Пекин, которые будут выходить в Тюмени, ждёт врачебный осмотр

1 Февр. 2020 2020-02-01T16:51:55+03:00

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В Тюменской области принят комплекс мер по профилактике коронавируса, включая дополнительные обследования студентов в общежитии ТИУ. Об этом сегодня, 1 февраля, на брифинге заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. По словам главы региона, те студенты, у которых выявили признаки ОРВИ и гриппа, даже если они не контактировали с китайской студенткой, госпитализированы.

- Под контролем находятся все тюменские туристы, которые прибывают из Китая: их встречают и осматривают врачи. На заседании штаба мы обсудили алгоритм встречи проходящего поезда Пекин - Москва. Все пассажиры, которые будут сходить на станции «Тюмень», пройдут врачебный осмотр, - подчеркнул Александр Моор.

Губернатор отметил, что в феврале увеличивается заболеваемость ОРВИ и гриппом. Сегодня эпидемиологический порог заболеваемости среди школьников превышен, поэтому во всех школах с 3 по 8 февраля включительно введён карантин.

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ИСТОЧНИК KP.RU