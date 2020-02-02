2020-02-02T19:22:05+03:00
Здоровье

Тюменцам рассказали, что делать, если заболел ОРВИ и гриппом

Рассказываем, что нужно делать заболевшему
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменцам рассказали о симптомах гриппа, ОРВИ и коронавирусаТюменцам рассказали о симптомах гриппа, ОРВИ и коронавирусаФото: pixabay.com
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Несмотря на постоянные усилия, которые направлены на борьбу с гриппом, ОРВИ и коронавирусом, победить их до сих пор не удаётся. Эти напасти находятся на первом месте в ряду других болезней и бьют рекорды по числу ежегодно заболевающих людей. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора, это связано с тем, что вирусы гриппа и коронавирусы способны менять структуру и тот вирус, который мутировал, может снова поразить человека.

Чистые руки - твоя зашита. Фото: Роспотребнадзор

Чистые руки - твоя зашита. Фото: Роспотребнадзор

Да, у человека, переболевшего гриппом, хороший иммунный барьер, но изменённый вирус способен легко через него проникать, так как иммунитета против этого вида вируса организм пока не выработал. В группе риска находятся дети, люди старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями лёгких и сердечно-сосудистой системы, беременные женщины, медицинские работники, работники общественного транспорта и предприятий общественного питания.

Заболел? Останься дома. Фото: Роспотребнадзор

Заболел? Останься дома. Фото: Роспотребнадзор

В числе симптомов – повышение температуры, озноб, общее недомогание, слабость головная боль, боли в мышцах, снижение аппетита, тошнота, рвота, понос и конъюктивит. В среднем болезнь длится около пяти дней, но, если температура держится дольше, возможно, возникли осложнения (пневмония, энцефалит, менингит, осложнения беременности и обострение хронических заболеваний).

Надень маску. Фото: Роспотребнадзор

Надень маску. Фото: Роспотребнадзор

Лечение заболевания контролирует врач, который после осмотра пациента назначает схему лечения.

Прикрывай свой нос и рот. Фото: Роспотребнадзор

Прикрывай свой нос и рот. Фото: Роспотребнадзор

Заболевший должен соблюдать постельный режим, полноценно питаться и больше пить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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