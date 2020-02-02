Тюменцам рассказали, как правильно использовать одноразовые маски
Управление Роспотребнадзора опубликовало несколько советов по использованию одноразовой маски, которая снижает вероятность заражения гриппом, коронавирусом и другими ОРВИ. Тюменцам, которые не хотят подхватить чужие бациллы, стоит их запомнить, чтобы не заболеть самому и не заразить других. Итак:
- Надевайте маску в закрытых помещениях, в местах массового скопления людей и при контактах с людьми, у которых есть симптомы вирусного респираторного заболевания;
- Маска должна закрывать лицо, рот, нос и подбородок и плотно прилегать к лицу;
- Если на маске есть вшитое крепление в области носа, плотно прижмите его к спинке носа;
- Расправьте специальные складки на маске (если они есть);
- Меняйте маску на новую каждые 2-3 часа (а лучше чаще). Повторно использовать маску нельзя!
- После использования сразу выбрасывайте маску в урну;
- Если вы прикоснулись к использованной маске, тщательно вымойте руки с мылом;
- Носить маску на безлюдных открытых пространствах – нецелесообразно;
- Использование маски будет максимально эффективно для предотвращения и распространения инфекции только с тщательной гигиеной рук.
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ИСТОЧНИК KP.RU