Тюменцам рассказали, как правильно использовать одноразовые маски

2 Февр. 2020 2020-02-02T17:45:39+03:00

Советы Роспотребнадзора помогут вам не заболеть и не заразить других

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Управление Роспотребнадзора опубликовало несколько советов по использованию одноразовой маски, которая снижает вероятность заражения гриппом, коронавирусом и другими ОРВИ. Тюменцам, которые не хотят подхватить чужие бациллы, стоит их запомнить, чтобы не заболеть самому и не заразить других. Итак:

- Надевайте маску в закрытых помещениях, в местах массового скопления людей и при контактах с людьми, у которых есть симптомы вирусного респираторного заболевания;

- Маска должна закрывать лицо, рот, нос и подбородок и плотно прилегать к лицу;

- Если на маске есть вшитое крепление в области носа, плотно прижмите его к спинке носа;

- Расправьте специальные складки на маске (если они есть);

- Меняйте маску на новую каждые 2-3 часа (а лучше чаще). Повторно использовать маску нельзя!

- После использования сразу выбрасывайте маску в урну;

- Если вы прикоснулись к использованной маске, тщательно вымойте руки с мылом;

- Носить маску на безлюдных открытых пространствах – нецелесообразно;

- Использование маски будет максимально эффективно для предотвращения и распространения инфекции только с тщательной гигиеной рук.

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ИСТОЧНИК KP.RU