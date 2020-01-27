Грипп 2020: как тюменцам уберечься от ОРВИ и нового вируса

Ежедневно в новостях появляется информация о распространении нового вида заболевания – китайского коронавируса. Вирус чрезвычайно опасен и смертелен. Стоит ли его бояться тюменцам корреспонденту "Комсомольской правды - Тюмени" рассказывает заместитель главного санитарного врача Тюменской области Андрей Накатаев.

Случаев заболевания не зарегистрировано

На 27 января 2020 года количество заболевших в мире новым коронавирусом составило 2744 человека, 80 из них погибли. Вирус распространился в самом Китае, а также в Южной Корее, Японии, Сингапуре, США, Таиланде и ряде других стран.

Удалось выяснить источник заболевания. Он пришел с рынка морепродуктов в городе Ухань. По последним данным переносчиком вируса являлись летучие мыши и змеи.Название коронавирус появилось по причине того, что под микроскопом вирус имеет корону как у солнца.

В России, а также в Тюменской области не зарегистрировано ни одного случая заболевания этой новой заразы. Санитарный врач уверяет тюменцев, боятся коронавируса не стоит. В регионе его нет.

Беспокойство стоит испытывать лишь тем, кто отправляется на отдых или по работе в Китай. Если поездку не получается отложить, то необходимо соблюдать определенные меры предосторожности.

Во-первых, при поездке обязательно мониторить эпидемиологическую ситуацию в Китае. Использовать маски. Мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи.

Во-вторых, ни в коем случае не посещать рынки, где продаются животные и морепродукты. Употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду. Позабыть о зоопарках и мероприятиях, где есть животные.

При первых симптомах заболевания, не заниматься самолечением и по возвращению в Россию, обязательно сообщить, где был подхвачен вирус.

По словам Андрея Накатаева, Роспотребнадзор рекомендует заранее планировать свои поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации.

Коронавирус получил название благодаря коронеФото: ru.wikipedia.org

Уходим на карантин?

На прошлой неделе в соцсетях среди тюменцев бурно обсуждалась тема закрытия на карантин школ. Тюменцы в социальных сетях широко обсуждают возможное закрытие городских школ на карантин до конца января.

В Роспотребнадзоре по Тюменской области заявили, что информация ложная. В городе несколько классов закрыты на карантин. Дети находятся на дистанционном обучении.

Единственная школа, которая до 31 января проводит карантинные мероприятия, находится в поселке Голышманово. Там заболели пневмонией сразу 10 школьников. Все дети госпитализированы и проходят курс лечения. В школе и областной больнице проводятся противоэпидемические мероприятия.

В самой Тюмени и других районах Тюменской области случаев групповых заболеваний пневмонией на сегодня не зарегистрировано.

Гриппа не обнаружено

Заболеваемость острыми респираторными вирусными заболеваниями (ОРВИ) в Тюменской области ниже эпидемического порога.

Лаборанты за прошлую неделю из взятых на пробу анализов у заболевших тюменцев не выявили ни одного случая заболевания гриппа. Все пробу на вирус гриппа В и свиного гриппа оказались отрицательными.

При этом в соседнем регионе, на Ямале, свиной грипп был обнаружен. Официально зарегистрировано 2 случая заболевания вирусом H1N1 у детей дошкольного возраста в городе Ноябрьск.

Как уберечь себя от заболевания гриппом?

Грипп начинается внезапно, инкубационный период составляет от нескольких часов до 2 суток. У больного повышается температура тела до 38-40 градусов, озноб, головная и мышечные боли, боль в глазных яблоках, особенно при взгляде вверх, сухой болезненный кашель.

Грипп тяжело переносят дети и пожилые люди из-за слабой иммунной системы. Осложнения гриппа: у пожилых иммунитет снижен, у детей организм еще не встречался с вирусом и потому дает такую реакцию.

Сам грипп страшен осложнениям. Он может вызывать пневмонию, энцефалит, менингит. Крайне опасен вирус для беременной женщины. Он может вызвать осложнения беременности и патологии плода.

При заболевании лечение проводится только под контролем врача, который только после осмотра пациента назначает схему лечения и дает другие рекомендации. Больной гриппом должен соблюдать постельный режим, включить в рацион фрукты, овощи, богатые витамином С, морсы, квашеную капусту, рекомендуется обильное питье.

Антибиотики назначаются врачом только в случае развития осложнений.

Самым эффективным способом профилактики врачи называют вакцинацию. Прежде всего, вакцинироваться рекомендуется тем, кто входит в группу риска. Оптимальное время для вакцинации октябрь-ноябрь.

Заместитель главного санитарного врача Тюменской области Андрей Накатаев отметил, что в целом в Тюменской области ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ стабильная, не выше эпидемического порога.