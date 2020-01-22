Жители Тюмени обсуждают возможное закрытие школ на карантин

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:39:08+03:00

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Тюменцы в социальных сетях широко обсуждают возможное закрытие городских школ на карантин. Дело в том, что появилась информация о том, что до конца января дети будут учиться дистанционно.

«В Тюмени все школы закрываются с завтрашнего дня до 29 января на карантин. Мне кажется, это лживая информация. По идее, карантин должен быть в феврале», – размышляют горожане.

Пролили свет на истину в местном Роспотребнадзоре. Специалисты ведомства заявили, что информация о закрытии тюменских школ на карантин не соответствует действительности.

В пресс-службе администрации города также отметили, что эти сведения преувеличены: карантин действует лишь в некоторых классах, передает «МегаТюмень».

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ИСТОЧНИК KP.RU