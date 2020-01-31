Александр Моор проводит оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в Тюменской области
В Управлении Роспотребнадзора подтвердили информацию о двух заражённых коронавирусной инфекции в Тюменской области и в Забайкалье. По данным ведомства, результаты подтверждены лабораторными исследованиями в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.
- С первого дня пребывания в России больные находятся в боксированных отделениях инфекционных стационаров, лица из близкого контакта также госпитализированы. Все остальные возможные контактные лица находятся под медицинским наблюдением. Заболевания протекают в легкой клинической форме, на 31 января 2020 года состояние удовлетворительное, жалоб нет, - заключили в ведомстве.
Отмечается, что оба заболевших прибыли с территории Китая. Сейчас Роспотребнадзор организовал полный комплекс противоэпидемических мер, который направлен на недопущение распространения инфекции. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора.
С учётом сложившейся ситуации, губернатор Тюменской области Александр Моор проводит оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в Тюменской области.
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Полное заявление главы оперативного штаба по коронавирусу Татьяны Голиковой.
ИСТОЧНИК KP.RU
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