Благоустройство и озеленение левого берега Туры в Тюмени начнётся в конце лета

Благоустройство и озеленение левого берега реки Тура в Тюмени начнётся в конце лета 2020 года. Об этом на пресс-конференции с журналистами сообщил заместитель губернатора, начальник Главного управления строительства Сергей Шустов. По его словам, общая площадь озеленения в рамках благоустройства составит более 2,5 тысячи квадратных метров и будет включать декоративные кустарники и деревья.

Работы по укреплению и благоустройству левого берега Туры начались в августе 2019 года. Первая очередь работ включает в себя устройство подпорной стены, откоса, укреплённого железобетонными плитами по слою щебня и геосинтетического материала. Уже в апреле подрядчик начнёт обустраивать наружное освещение, а летом стартуют работы по устройству парапетного ограждения.

Напомним, конкурс на благоустройство левого берега туры выиграла тюменская строительная компания «Мостострой-11», которая единственная подала заявку на конкурс. Компания проведёт работы по укреплению и благоустройству левого берега реки Тура вдоль улицы Береговой, а именно между улицами Красноармейской и Поперечной. Известно, что здесь возведут амфитеатр, трибуны, беседки-библиотеки, многоуровневые скамьи, а также туалетный комплекс, которым можно пользоваться в любое время года.