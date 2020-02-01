2020-02-01T13:49:02+03:00
Общество

Тюменские школы закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа

Рассказываем, до какого числа школьники будут учиться дистанционно
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские школы закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппаТюменские школы закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппаФото: Татьяна Коркина
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Чтобы предотвратить рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, в Тюмени приостановлен учебный процесс во всех школах и учреждениях дополнительного образования молодёжной политики, спорта и культуры с 3 по 8 февраля включительно. Как сообщили в пресс-службе тюменской администрации, процесс обучения рекомендовано организовать дистанционно.

Обращаем ваше внимание, что необходимо:

– не контактировать с больными острыми респираторными заболеваниями;

– ограничить посещение мест массового скопления людей;

– пользоваться одноразовыми масками при посещении медицинских организаций, транспорта и торговых центров;

– промывать полость носа и полоскать горло антисептическими растворами;

– соблюдать питьевой режим;

– кушать продукты, которые содержат в себе витамин С;

– проветривать квартиру и чаще проводить влажную уборку;

– соблюдать правила личной гигиены, мыть руки с мылом.

В администрации Тюмени отметили, что при появлении первых симптомов заболевания нужно обратиться за квалифицированной помощью к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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