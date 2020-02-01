Тюменские школы закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа
Чтобы предотвратить рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, в Тюмени приостановлен учебный процесс во всех школах и учреждениях дополнительного образования молодёжной политики, спорта и культуры с 3 по 8 февраля включительно. Как сообщили в пресс-службе тюменской администрации, процесс обучения рекомендовано организовать дистанционно.
Обращаем ваше внимание, что необходимо:
– не контактировать с больными острыми респираторными заболеваниями;
– ограничить посещение мест массового скопления людей;
– пользоваться одноразовыми масками при посещении медицинских организаций, транспорта и торговых центров;
– промывать полость носа и полоскать горло антисептическими растворами;
– соблюдать питьевой режим;
– кушать продукты, которые содержат в себе витамин С;
– проветривать квартиру и чаще проводить влажную уборку;
– соблюдать правила личной гигиены, мыть руки с мылом.
В администрации Тюмени отметили, что при появлении первых симптомов заболевания нужно обратиться за квалифицированной помощью к врачу.
ИСТОЧНИК KP.RU