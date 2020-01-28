2020-01-28T13:58:50+03:00
Звезды

В Тюмени готовят проект реконструкции многострадального ДНК «Строитель»

Однако понимания, когда начнётся ремонт, пока нет
Алексей КОСЕНЧУК
Поделиться:
Фото: ДК "Строитель" во VKФото: ДК "Строитель" во VK
Изменить размер текста:

Реконструкция Дворца национальных культур «Строитель» может начаться уже в 2020 году. Об этом сообщил на пресс-конференции с журналистами заместитель губернатора, начальник Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов. Правда, пока понимания, когда начнётся ремонт – нет, но проектная документация разрабатывается.

- Надеюсь, в этом году ситуация разрешится, но пока нет точно понимания, когда мы приступим к ремонту, - сообщил Сергей Шустов.

Впервые о реконструкции ДНК «Строитель» в Тюмени заговорили ещё в 2011 году. Первоначально планировалось, что капитальный ремонт начнется после завершения реконструкции ДК «Нефтяник», была готова проектно-сметная документация, но что-то пошло не так.

Затем к разговору о реконструкции вернулись уже в 2017 году. На тот момент директор департамента культуры Тюменской области Виктор Новакаускас заявил, что из «Строителя» сделают современный дворец, с учётом всех тенденций. Все коллективы и представительства должны были переехать во временные помещения, а сам Дворец закрыт вместе с прилегающей площадью.

В 2019 году уже новый директор регионального департамента культуры Елена Майер рассказала, что на реконструкцию ДНК «Строитель» будет потрачен 1,2 млрд рублей. Однако в сентябре стало известно, что государственная экспертиза дала отрицательное заключение проектной документации. Сейчас все недочёты исправляют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюменской области подписаны соглашения между Дворцом национальных культур «Строитель» и национальными общественными автономиями региона. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, соглашения определяют перечень культурно-массовых мероприятий и концертов, которые направлены на развитие культуры народов региона для реализации национальной политики Тюменской области (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Тюменца не пустили в командировку из-за крупных долгов перед тремя банками
Размер соцпособия на погребение изменится в Тюменской области
В Тюмени из-за коронавируса изолируют граждан, прибывших из Китая с простудой
Росгвардейцы задержали тюменца, который с приятелем пытался ограбить магазин
В Тюменской области за неделю произошло 4 пожара из-за подгорания пищи
Вышел из магазина и пропал: в Тюмени ищут нуждающегося в лечении мужчину
Мошенница меняла купюры «банка приколов» на пенсии пожилых тюменцев
В Тюмени двое мужчин пытались крышевать аптеку
Банк УРАЛСИБ выдал 1,4 млрд рублей по ипотечной программе с господдержкой для семей с детьми
Тюменцы могут поучаствовать в конкурсе вдохновляющих фотографий
Глава Ленинского округа Тюмени подал в отставку
На тюменской развязке по Мельникайте – Дамбовской появятся новые съезды
Тюменских водителей просят отказаться от дальних поездок из-за похолодания
Тюменцам рассказали как стать обладателями голливудской улыбки
Более трехсот миллионов рублей направят на сохранение тюменских лесов
Тюменцы, кидающие в унитаз тряпки, могут повлиять на тариф на воду
В Тюмени возбуждено дело за ненадлежащее содержание пансионата на Бабарынке
Хотел домой: тобольского мигранта, обворовавшего девушек в кафе, поймали на границе
Жителям Тюмени предлагают разработать важный документ
В Тюменской области мужчина побил сожительницу табуретом
Погода на 28 января в Тюмени: наблюдаем за небом
Смерть на Мысу, избиение битой и реставрация церкви: публикуем главные новости Тюмени 27 января 2020 г.
Повар кафе тюменского аэропорта обчистил клиентку
За сутки тюменские медики приезжали к четырем детям с "лающим" кашлем
Тюменский адвокат улетела в Испанию с миллионами осужденного бизнесмена