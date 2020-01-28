В Тюмени готовят проект реконструкции многострадального ДНК «Строитель»

Реконструкция Дворца национальных культур «Строитель» может начаться уже в 2020 году. Об этом сообщил на пресс-конференции с журналистами заместитель губернатора, начальник Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов. Правда, пока понимания, когда начнётся ремонт – нет, но проектная документация разрабатывается.

- Надеюсь, в этом году ситуация разрешится, но пока нет точно понимания, когда мы приступим к ремонту, - сообщил Сергей Шустов.

Впервые о реконструкции ДНК «Строитель» в Тюмени заговорили ещё в 2011 году. Первоначально планировалось, что капитальный ремонт начнется после завершения реконструкции ДК «Нефтяник», была готова проектно-сметная документация, но что-то пошло не так.

Затем к разговору о реконструкции вернулись уже в 2017 году. На тот момент директор департамента культуры Тюменской области Виктор Новакаускас заявил, что из «Строителя» сделают современный дворец, с учётом всех тенденций. Все коллективы и представительства должны были переехать во временные помещения, а сам Дворец закрыт вместе с прилегающей площадью.

В 2019 году уже новый директор регионального департамента культуры Елена Майер рассказала, что на реконструкцию ДНК «Строитель» будет потрачен 1,2 млрд рублей. Однако в сентябре стало известно, что государственная экспертиза дала отрицательное заключение проектной документации. Сейчас все недочёты исправляют.

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