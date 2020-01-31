Тюменская экс-чиновница, уволенная из-за «голых» фото в Playboy, устроилась на работу

Похоже, у экс-госслужащей Анны Ануфриевой, которой пришлось уволиться из-за откровенных фотографий в журнале Playboy, жизнь стала налаживаться. Почти полгода скитаний без работы, денег на оплату жилья и самой квартиры... И вот она снова «на коне». Отныне Аня работает менеджером в одном из новых тюменских туристическо-визовых центров. Девушка активно публикует фотографии на своих страничках в социальных сетях.

Анна Ануфриева на открытии визового центра. Фото: Instagram Анны Ануфриевой

Пока связаться с самой Ануфриевой не удалось, но мы желаем Ане успехов на новом поприще.

Анна работает в одном из визовых центров Тюмени. Фото: Instagram Анны Ануфриевой

В жизни Ани появился новый поворот. Фото: Анна Ануфриева во VK

Напомним, «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала историю о том, что 27-летняя на тот момент госслужащая Анна Ануфриева, которая не раз заявляла о себе на местных конкурсах красоты, порадовала читателей мужского журнала Playboy откровенными фото. В 2019 году Аня долгое время лидировала в интернет-голосовании конкурса «Девушка года», однако победу урвать не удалось. Да и с работы сразу пришлось уволиться: после скандальных публикаций она написала заявление об увольнении по собственному желанию. Правда, по этому поводу Ануфриева долго не горевала, а пошла и снова разделась. На этом злоключения Ани Ануфриевой не закончились: сначала у неё появилась конкурентка, которая потеснила Аню в конкурсе, а затем и вовсе заявила, что её выселяют из Тюмени. Позже тюменка вообще лишилась квартиры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21-летняя тюменка в образе Наташи Ростовой разделась для мужского журнала. Лидия Пономарёва – в числе 12 претенденток на звание «Девушки года» (подробнее)

Тюменка, раздевшаяся для мужского журнала, стала «Девушкой года» по версии Playboy. Лидия Пономарёва вырвала победу у москвички Инны Бонник (подробнее)