Тюменская чиновница осталась без работы после участия в конкурсе Playboy

Тюменская чиновница Анна Ануфриева, прославившаяся на всю Россию благодаря участию в конкурсе «Девушка года» журнала Playboy, осталась без работы на государственной службе. Отныне бывшая сотрудница Управления государственных закупок Тюменской области именует себя мастером по депиляции при помощи воска и шугаринга, и про свою бывшую работу предпочитает умалчивать.

Аня на работеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

После «нездорового шума» из-за участия в откровенной фотосессии, Аня опубликовала в своём Инстаграме многозначительную фразу психолога Михаила Литвака.

- Есть единственная уважительная причина разрыва отношений и увольнения с работы — невозможность личностного роста в сложившихся условиях.

Фотосессия АнныФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Конечно, поклонники её «творчества» тут же заинтересовались, не надумала ли девушка уволиться? А может, вынуждают? На что Аня уклончиво ответила: «Просто фраза понравилась». Уже позже, устав от постоянных хейтеров, девушка опубликовала крик души.

- Работа в той или иной сфере накладывает на нас обязательства, определенный образа жизни. Да, с помощью этого проще понять человека и то, как он живет, но не всегда его работа отражение внутреннего мира. Чаще всего работа – всего лишь способ заработать деньги. Говорю за себя - я разграничивала в своем случае работу и личную жизнь и хотела поступать так, как мне хочется, а не как должен госслужащий. Хочешь - делай! И не будет диссонанса. Но диссонанс-резонанс произошел в обществе. Поэтому нужно выбирать работу по своим внутренним принципам, но ей Богу! Не только же моделям и актрисам фитнес тренерам и блогерам можно оголять свое тело, или они тоже поступают аморально, а вы к этому привыкли!? Значит, привыкнете и к тому, что это может сделать любая девушка, которая любит себя и свое тело. Госслужащая, врач, учитель, а не только модель и певица актриса. Мне нравится этот жанр фотографии, а гармоничное женское тело – это вообще пик совершенства в природе. Так что не надо плеваться. Смотрите и радуйтесь.

Фотосессия для Playboy. Фото: Playboy

По-видимому, именно с того момента Ануфриева и приняла решение покинуть Управление государственных закупок.

Напомним, об участии тюменки в конкурсе мужского журнала стало известно два месяца назад. Решив пойти по стопам «Девушки года – 2018», тоже тюменки Лидии Пономарёвой, 27-летняя Ануфриева разделась для откровенной фотосессии Playboy. Перед этим Аня не раз заявляла о себе на местных конкурсах красоты, в том числе пыталась пробиться в ТОП-100 самых красивых девушек по версии издания TMN, однако войти в сотню не удалось.

Ещё одна фотосессия АниФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

После небывалого ажиотажа рейтинги Ани поползли вверх. На сегодняшний день Ануфриева набрала 139 голосов в конкурсе «Девушка года», и каждую неделю это число только растёт. Пожалеет ли Аня о своём уходе с государственной службы – покажет время. Сейчас все её силы брошены на победу в конкурсе.

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