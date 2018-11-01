2018-11-01T12:02:06+03:00
Общество

Тюменка, раздевшаяся для мужского журнала, стала «Девушкой года» по версии Playboy

Лидия Пономарёва вырвала победу у москвички Инны Бонник [фото, видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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Тюменка, раздевшаяся для мужского журнала, стала «Девушкой года». Фото: Playboy RussiaТюменка, раздевшаяся для мужского журнала, стала «Девушкой года». Фото: Playboy Russia
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Тюменская 22-летняя модель Лидия Пономарёва – да-да, та самая, которая поразила читателей «Комсомольской правды – Тюмень» образом Наташи Ростовой из романа «Война и мир» – стала победительницей всероссийского конкурса «Девушка года». Несмотря на то, что слухи о победе тюменки муссировались уже несколько дней, официальное подтверждение от журнала Playboy, организатора конкурса, появилось только сегодня.

Тюменка, раздевшаяся для мужского журнала, стала «Девушкой года». Фото: Playboy Russia

Тюменка, раздевшаяся для мужского журнала, стала «Девушкой года». Фото: Playboy Russia

Выбирать из двенадцати красавиц самую-самую доверили строгому, но справедливому жюри. В него вошли: главный редактора журнала Ольга Алексеенко, главный креативный директор Playboy Роман Сорокин и ведущий «Радио Energy» Саймон Чёрный перец. По признанию экспертов, они до последнего размышляли, кому отдать победу: москвичке Инне Бонник или тюменке Лидии Пономарёвой, но окончательный выбор всё-таки остановили на последней.

Лидия Пономарёва. Фото: личная страничка героя публикации в соцсети

Лидия Пономарёва. Фото: личная страничка героя публикации в соцсети

В самом журнале подчеркнули, что «выбор был настолько сложным, насколько это вообще возможно». При выборе победительницы жюри ориентировалось не только на внешнюю красоту девушек и количество голосов на сайте (больше всего их получила екатеринбурженка Ирина Воржева). В расчёт брали также интересные суждения и мысли девчонок, которыми они делились в своих видеоинтервью.

Лидия Пономарёва. Фото: личная страничка героя публикации в соцсети

Лидия Пономарёва. Фото: личная страничка героя публикации в соцсети

Совсем скоро Лида примет участие в фотосессии для публикации в журнале и на сайте проекта, а 22 ноября в честь неё устроят вечеринку в московском ресторане. Там же пройдёт и торжественная церемония награждения победительницы. Сама девушка пока никак не прокомментировала свою победу в своём Инстаграме, зато поздравила тюменцев с началом зимы песней из «Игры престолов».

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