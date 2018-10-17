21-летняя тюменка в образе Наташи Ростовой разделась для мужского журнала
Мужской журнал Playboy опубликовал фотосессию 21-летней уроженки Свердловской области, а ныне тюменки, «борца за экологию» Лидии Пономарёвой. Студентка вошла в число 12-ти финалисток конкурса «Девушка года», которую проводит глянец, и в ближайшее время поборется за это звание наравне с красотками из Санкт-Петербурга, Москвы, Читы, Харькова, Екатеринбурга, Саратова и Лыткарино Московской области.
Для фотосессии журнала любительница мировой литературной классики, стихов и верховой выбрала образ Наташи Ростовой из романа «Война и мир». По словам самой Лиды, обложка мужского глянца нужна, прежде всего, для неё самой.
- Я хочу доказать, что сексуальность – это одно из состояний взросления, и я должна пройти этот этап, - рассказала она в профайле к фотосессии.
Фото: Playboy
Свои первые деньги Лида заработала в 16 лет, когда помогала продавцу в продуктовом магазине. Заработала копейки, но это были «её копейки». Серьёзная зарплата пошла чуть позже – после того, как она устроилась в мужской клуб в качестве хостес (проще говоря, администратор). По признанию тюменки, она очень ответственная, и, если что-то пообещала, - обязательно выполнит.
- Если я обещала прийти вовремя – я приду вовремя. Если обещала помочь – я помогу, - признаётся Лидия. – Я ответственна за своё время, за время других людей и за возможности других людей. Из отрицательных черт могу назвать зависимость от чужого мнения. Меня очень легко переубедить.
Фото: Playboy
Сниматься обнажённой тюменка почти не стесняется – говорит, во время таких съёмок испытывает «трепет в груди» и «терпкое приятное тепло, разливающееся по телу».
- Конечно, сначала я стесняюсь, но потом раскрываюсь, как бутон цветка, и начинаю благоухать и раскрепощаться, - признаётся Лида.
Фото: Playboy
Через 10 лет тюменка видит себя ухоженной молодой мамой, которая катается на своей лошади, а рядом бегает её «здоровая красивая дочь». В мужчинах тюменскую красотку возбуждает голос, возраст и уверенность в себе.
Девушка года 2018: Лидия Пономарева.Инстаграм Лидии @lidiya_geras Сайт конкурса http://playboyrussia.com/playmate2018/ FB https://www.facebook.com/PlayboyRussia/ Instagram https://www.instagram.com/playboy_rus... VK https://vk.com/playboy ОК https://ok.ru/group/54139189002342 Партнеры: Стильные футболки от Souvenir Studio https://souvenirstudio.ru Спасибо ресторану Никита за гостеприимство https://nikita.rest/ru/ Style участниц: Ksyusha Chistyakova (@ksyusha_che) MUAH: Школа Красоты MaNi (@mani_school) Команда проекта: Видеопродюсер: Алина Филиппова Оператор: Станислав Рассолов Оператор: Михаил Широков Оператор: Антон Черешнев Режиссер монтажа: Евгений Филин Редактор PlayboyRussia.com: Лариса Стебенева Продюсер проекта: Анастасия Ширяева Креативный директор: Роман Сорокин По вопросам рекламы: online@burda.ru