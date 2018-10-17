2018-10-16T21:45:40+03:00
Общество

21-летняя тюменка в образе Наташи Ростовой разделась для мужского журнала

Лидия Пономарёва – в числе 12-ти претенденток на звание «Девушки года» [фото, видео]
Алексей КОСЕНЧУК
Поделиться:
Фото: PlayboyФото: Playboy
Изменить размер текста:

Мужской журнал Playboy опубликовал фотосессию 21-летней уроженки Свердловской области, а ныне тюменки, «борца за экологию» Лидии Пономарёвой. Студентка вошла в число 12-ти финалисток конкурса «Девушка года», которую проводит глянец, и в ближайшее время поборется за это звание наравне с красотками из Санкт-Петербурга, Москвы, Читы, Харькова, Екатеринбурга, Саратова и Лыткарино Московской области.

Для фотосессии журнала любительница мировой литературной классики, стихов и верховой выбрала образ Наташи Ростовой из романа «Война и мир». По словам самой Лиды, обложка мужского глянца нужна, прежде всего, для неё самой.

- Я хочу доказать, что сексуальность – это одно из состояний взросления, и я должна пройти этот этап, - рассказала она в профайле к фотосессии.

Фото: Playboy

Фото: Playboy

Свои первые деньги Лида заработала в 16 лет, когда помогала продавцу в продуктовом магазине. Заработала копейки, но это были «её копейки». Серьёзная зарплата пошла чуть позже – после того, как она устроилась в мужской клуб в качестве хостес (проще говоря, администратор). По признанию тюменки, она очень ответственная, и, если что-то пообещала, - обязательно выполнит.

- Если я обещала прийти вовремя – я приду вовремя. Если обещала помочь – я помогу, - признаётся Лидия. – Я ответственна за своё время, за время других людей и за возможности других людей. Из отрицательных черт могу назвать зависимость от чужого мнения. Меня очень легко переубедить.

Фото: Playboy

Фото: Playboy

Сниматься обнажённой тюменка почти не стесняется – говорит, во время таких съёмок испытывает «трепет в груди» и «терпкое приятное тепло, разливающееся по телу».

- Конечно, сначала я стесняюсь, но потом раскрываюсь, как бутон цветка, и начинаю благоухать и раскрепощаться, - признаётся Лида.

Фото: Playboy

Фото: Playboy

Через 10 лет тюменка видит себя ухоженной молодой мамой, которая катается на своей лошади, а рядом бегает её «здоровая красивая дочь». В мужчинах тюменскую красотку возбуждает голос, возраст и уверенность в себе.

Девушка года 2018: Лидия Пономарева.Инстаграм Лидии @lidiya_geras Сайт конкурса http://playboyrussia.com/playmate2018/ FB https://www.facebook.com/PlayboyRussia/ Instagram https://www.instagram.com/playboy_rus... VK https://vk.com/playboy ОК https://ok.ru/group/54139189002342 Партнеры: Стильные футболки от Souvenir Studio https://souvenirstudio.ru Спасибо ресторану Никита за гостеприимство https://nikita.rest/ru/ Style участниц: Ksyusha Chistyakova (@ksyusha_che) MUAH: Школа Красоты MaNi (@mani_school) Команда проекта: Видеопродюсер: Алина Филиппова Оператор: Станислав Рассолов Оператор: Михаил Широков Оператор: Антон Черешнев Режиссер монтажа: Евгений Филин Редактор PlayboyRussia.com: Лариса Стебенева Продюсер проекта: Анастасия Ширяева Креативный директор: Роман Сорокин По вопросам рекламы: online@burda.ru

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Гражданская жена московского экс-префекта Юрия Буланова: Я носила ему в тюрьму витамины и котлеты, а он обвинил меня в краже 70 миллионов
Приемная дочь актера Бориса Химичева Елена Дмитриева дала интервью «Комсомолке», в котором рассказала свое видение странного уголовного дела о воровстве
Новости 24
Колесо обозрения в Тюмени будет крутиться всю зиму
В Тюмень возвращается Конструктория
Владимир Шевчик призвал тюменцев оценить товары и услуги местных предприятий
Тюменца лишили свободы за фиктивную регистрацию иностранцев
В Тюмени открыли новую детскую поликлинику
Лежал рядом с лодкой: на озере Андреевском найдено тело мертвого тюменца
В поезде не заразимся: тюменских железнодорожников прививают от гриппа
Тюмень возглавила список городов, где лучше всего строить карьеру
Тюменцы стали меньше страдать ожирением, анемией и йододефицитом
Тюменские киберспортсмены выйдут на киберзарядку
Каждый второй тюменец билеты на поезда покупает в интернете
Пожилая тюменка перевела мошенникам более миллиона рублей
На Салаирском тракте Тюмени погибла пенсионерка
Сбербанк и Росреестр реализовали межрегиональное снятие залога с объектов недвижимости в электронном виде
Индекс промышленного производства в Тюменской области за 9 месяцев составил 109,7%
В Тюмени задержали буйного вандала, который громил остановочный павильон
Школы Тюменской области присоединятся к Единому уроку безопасности в Интернете
Более 1100 жителей Тюменской области покинули аварийное жилье
Приставы Тобольска арестовали счета компании за долги декретнице
Тюменские дзюдоисты привезли с Чемпионата России три медали
Самозанятые тюменцы чаще всего зарабатывают на бьюти-услугах
Для подростков соцучреждения "Борки" стартовал проект про профориентации
Жителей Тюменской области призывают прикрепить на одежду светоотражающие элементы
Зарабатывали на автоподставах: в Тюмени осуждена семерка мошенников из Калиниградской области