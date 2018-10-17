21-летняя тюменка в образе Наташи Ростовой разделась для мужского журнала

СЕГОДНЯ 04:34 2018-10-16T21:45:40+03:00

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Мужской журнал Playboy опубликовал фотосессию 21-летней уроженки Свердловской области, а ныне тюменки, «борца за экологию» Лидии Пономарёвой. Студентка вошла в число 12-ти финалисток конкурса «Девушка года», которую проводит глянец, и в ближайшее время поборется за это звание наравне с красотками из Санкт-Петербурга, Москвы, Читы, Харькова, Екатеринбурга, Саратова и Лыткарино Московской области.

Для фотосессии журнала любительница мировой литературной классики, стихов и верховой выбрала образ Наташи Ростовой из романа «Война и мир». По словам самой Лиды, обложка мужского глянца нужна, прежде всего, для неё самой.

- Я хочу доказать, что сексуальность – это одно из состояний взросления, и я должна пройти этот этап, - рассказала она в профайле к фотосессии.

Фото: Playboy

Свои первые деньги Лида заработала в 16 лет, когда помогала продавцу в продуктовом магазине. Заработала копейки, но это были «её копейки». Серьёзная зарплата пошла чуть позже – после того, как она устроилась в мужской клуб в качестве хостес (проще говоря, администратор). По признанию тюменки, она очень ответственная, и, если что-то пообещала, - обязательно выполнит.

- Если я обещала прийти вовремя – я приду вовремя. Если обещала помочь – я помогу, - признаётся Лидия. – Я ответственна за своё время, за время других людей и за возможности других людей. Из отрицательных черт могу назвать зависимость от чужого мнения. Меня очень легко переубедить.

Фото: Playboy

Сниматься обнажённой тюменка почти не стесняется – говорит, во время таких съёмок испытывает «трепет в груди» и «терпкое приятное тепло, разливающееся по телу».

- Конечно, сначала я стесняюсь, но потом раскрываюсь, как бутон цветка, и начинаю благоухать и раскрепощаться, - признаётся Лида.

Фото: Playboy

Через 10 лет тюменка видит себя ухоженной молодой мамой, которая катается на своей лошади, а рядом бегает её «здоровая красивая дочь». В мужчинах тюменскую красотку возбуждает голос, возраст и уверенность в себе.