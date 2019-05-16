Тюменская госслужащая полностью разделась для мужского журнала

Тюменские красотки продолжают будоражить воображение мужской части населения и штурмовать глянцевые издания. На этот раз откровенной фотосессией порадовала 27-летняя госслужащая Анна Ануфриева, которая не раз заявляла о себе на местных конкурсах красоты. Ранее светловолосая бестия пыталась пробиться в ТОП-100 самых красивых девушек по версии издания TMN, однако войти в сотню не удалось. Зато теперь Аня заявила о себе в фотосессии журнала Playboy, где в скором времени выберут «Девушку года-2019».

Один из кадров фотосессии. Фото: Playboy

Анна Ануфриева родилась в «краю 300 озёр, краю охоты и рыбалки», в селе Армизонское Тюменской области. С раннего детства девочка начала приобщаться к искусству и вместе с мамой посещала балет и театр, много читала и музицировала. В пять лет Аню отдали в музыкальную школу, которую она честно закончила через десять лет, поэтому музыка для неё стала движущей силой.

- Я поняла, что искусство - это вечная и прекрасная тема, которая выражает прекрасный мир, духовный мир человека, его душу, его мысли. Изучению искусства и творцам искусства можно посвятить целую жизнь. Порой думаю о том, что как хорошо было бы разделиться на нескольких личностей, потому что есть масса интересов и желаний, а самоорганизации не хватает, - рассказывала о себе когда-то девушка. – У меня появилась мечта и цель стать искусствоведом, и я постепенно иду к этому.

Фотосессия Ани. Фото: Playboy

В школе девочка писала стихи и рассказы, которые даже печатали в местной армизонской газете, а позже – и в газете «Тюменские непоседы». Если есть время, девушка садится за стол и продолжает писать. В её «активе» уже есть немало произведений собственного сочинения, и, вполне возможно, в будущем Анна выпустит свой собственный сборник. Любит она и литературу – в библиотеке девушки уже более 150 книг, и количество томиков только увеличивается.

Фотосессия на кровати. Фото: Playboy

Другая страсть тюменки – немецкий язык. По признанию девушки, он для неё – «музыка и самый прекрасный язык на свете». Девушка постоянно его учит, и планирует отточить своё мастерство вплоть до уровня носителя.

Тем не менее, пока девушка известна не своими стихами и знанием немецкого, а фотосессией в «Плейбое». Впрочем, сама Аня заявляет: ей нравится красота женского и мужского тела и сама эстетика, причём не только на фотографиях.

А вот так Аня выглядит в обычной жизниФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Перейдёт ли Ане звание «Девушка года» от другой тюменки – Лидии Пономарёвой – покажет время.

ДОСЬЕ «КП»

Параметры: 89/69/97.

Знак Зодиака: телец

Необычные умения или способности: может достать языком до кончика носа.

Спорт: тренажерный зал и танцы dancehall.

Интересы: путешествия (хочет переехать в Европу), океан, космос, история и кино.

Любимые писатели: Я. Л. Вишневский, Сидни Шелдон, Элизабет Гилберт. Поэты И. Бродский и Б. Пастернак.

Любимый фильм: «Куда приводят мечты», фильмы предпочитает смотреть в одиночестве.

Интересные факты: знает родословную до 7-го колена, энергии набирается в библиотеке и книжном магазине

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