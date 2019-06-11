Тюменская госслужащая, раздевшаяся для Playboy, лидирует в голосовании конкурса «Девушка года»

110 лайков от читателей мужского журнала получила тюменская госслужащая Анна Ануфриева, которая принимает участие в конкурсе «Девушка года Playboy». Это пока рекорд среди показателей красоток, которые штурмуют конкурс: у некоторых всего по 1-2 голоса. Сможет ли Анна достичь успеха Лидии Пономарёвой из Тюмени – скоро узнаем, а пока продолжаем болеть за Аню!

Сама девушка неохотно комментирует происходящее, особенно после обрушившегося на неё шквала критики (хотя и восхищения было не меньше).

Фотосессия на кровати. Фото: Playboy

Проснувшись знаменитой, в т.ч. и после публикации «Комсомольской правды – Тюмень», девушка написала хейтерам на своей страничке в Инстаграме:

- Работа в той или иной сфере накладывает на нас обязательства, определенный образа жизни. Да, с помощью этого проще понять человека и то, как он живет, но не всегда его работа отражение внутреннего мира. Чаще всего работа – всего лишь способ заработать деньги. Говорю за себя - я разграничивала в своем случае работу и личную жизнь и хотела поступать так, как мне хочется, а не как должен госслужащий. Хочешь - делай! И не будет диссонанса. Но диссонанс-резонанс произошел в обществе. Поэтому нужно выбирать работу по своим внутренним принципам, но ей Богу! Не только же моделям и актрисам фитнес тренерам и блогерам можно оголять свое тело, или они тоже поступают аморально, а вы к этому привыкли!? Значит, привыкнете и к тому, что это может сделать любая девушка которая любит себя и свое тело. Госслужащая, врач, учитель, а не только модель и певица актриса. Мне нравится этот жанр фотографии, а гармоничное женское тело это вообще пик совершенства в природе. Так что не надо плеваться. Смотрите и радуйтесь.

Смотрим, Анюта, радуемся и голосуем за фото №8. А ещё болеем за своих, вне зависимости от их ипостаси.

Голосовать нужно за восьмой номер. Фото: скриншот

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в мае 2019 госслужащая Анна Ануфриева, не раз заявлявшая о себе на местных конкурсах красоты, порадовала зрителей откровенной фотосессией. Ранее светловолосая бестия пыталась пробиться в ТОП-100 самых красивых девушек по версии издания TMN, однако войти в сотню не удалось. Зато теперь Аня заявила о себе в фотосессии журнала Playboy, где в скором времени выберут «Девушку года-2019».

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