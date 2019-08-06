«Меня выселяют из Тюмени»: экс-чиновницу Анну Ануфриеву преследуют несчастья после участия в конкурсе Playboy

Тюменская экс-чиновница Анна Ануфриева, участвовавшая в конкурсе Playboy, поделилась событиями своей жизни с подписчиками. В Инстаграме она опубликовала пост, где сообщила, что из-за фотосессии в стиле «ню» у нее теперь большие финансовые проблемы и с ней перестал общаться отец.

Девушка рассказала, что у нее колоссальный долг за ипотеку, заканчиваются кредитные деньги и чем их перекрывать, она не знает, ведь с работы она уволилась. В итоге Аня срочно решила продать квартиру и теперь жить ей будет негде.

- Ни работы, ни парня, ни квартиры. Сколько там у вас детей уже в 27 или было в свои 27? Из-за этого скандала и похудения были проблемы с женским циклом, со мной не общается отец, потому что я бесстыдствую на всю страну, - написала Аня.

Работу она активно ищет, но в тех сферах, где бы хотела работать, ей объявляют бойкот.

- Как будто я уголовку совершила! Никто не берет на работу и нет бы хоть прямо сказали, что из-за скандала, они придумывают кучу причин - внезапно перестает требоваться вакансия или есть лучший кандидат, - прокомментировала Ануфриева.

Она отметила, что причину отказа ей сообщили только в ОКБ№2. Из уст главного врача прозвучало, что он не возьмет ее из-за фотографий. Между тем, пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области заявила, что главврач отрицает собеседование с Анной Ануфриевой.

Аня Ануфриева рассказала, что у нее колоссальный долг за ипотекуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Короче меня выселяют из Тюмени похоже... Но знаете, что скажу, может, неожиданно. Но на все воля Бога, - сокрушается Аня.

Друзья и подписчики несостоявшейся «Девушки года Playboy 2019», как могут, поддерживают ее. Некоторые даже предлагают жилье, правда, в Подмосковье. Согласится ли экс-чиновница на переезд, пока неизвестно.

Зато девушка утверждает, что не расстроена проигрышем и по-прежнему считает себя секси.

- Все субъективно и за скандалы никто не берет, это не причина, чтоб меня взяли. А я за честность. Я не расстроилась, ведь попасть на обложку через конкурс - не единственный способ. Была бы цель, - высказалась Аня и добавила, что участие в конкурсе стоило всех потерь.

Напомним, несмотря на то, что фотографии Ани Ануфриевой собрали больше всего лайков среди посетителей сайта Playboy, а редакция журнала поддержала девушку после увольнения, пробиться дальше в конкурсе ей не удалось. Анна не вошла в число финалистов, так как провалила очный кастинг в редакции.

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