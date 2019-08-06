2019-08-06T10:03:21+03:00
Общество

«Меня выселяют из Тюмени»: экс-чиновницу Анну Ануфриеву преследуют несчастья после участия в конкурсе Playboy

У девушки крупные финансовые проблемы
Лидия Шумкова
Поделиться:
Из-за фотосессии в стиле «ню» у Ани Ануфриевой теперь большие финансовые проблемы и с ней перестал общаться отецИз-за фотосессии в стиле «ню» у Ани Ануфриевой теперь большие финансовые проблемы и с ней перестал общаться отецФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Тюменская экс-чиновница Анна Ануфриева, участвовавшая в конкурсе Playboy, поделилась событиями своей жизни с подписчиками. В Инстаграме она опубликовала пост, где сообщила, что из-за фотосессии в стиле «ню» у нее теперь большие финансовые проблемы и с ней перестал общаться отец.

Девушка рассказала, что у нее колоссальный долг за ипотеку, заканчиваются кредитные деньги и чем их перекрывать, она не знает, ведь с работы она уволилась. В итоге Аня срочно решила продать квартиру и теперь жить ей будет негде.

- Ни работы, ни парня, ни квартиры. Сколько там у вас детей уже в 27 или было в свои 27? Из-за этого скандала и похудения были проблемы с женским циклом, со мной не общается отец, потому что я бесстыдствую на всю страну, - написала Аня.

Работу она активно ищет, но в тех сферах, где бы хотела работать, ей объявляют бойкот.

- Как будто я уголовку совершила! Никто не берет на работу и нет бы хоть прямо сказали, что из-за скандала, они придумывают кучу причин - внезапно перестает требоваться вакансия или есть лучший кандидат, - прокомментировала Ануфриева.

Она отметила, что причину отказа ей сообщили только в ОКБ№2. Из уст главного врача прозвучало, что он не возьмет ее из-за фотографий. Между тем, пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области заявила, что главврач отрицает собеседование с Анной Ануфриевой.

Аня Ануфриева рассказала, что у нее колоссальный долг за ипотеку Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Аня Ануфриева рассказала, что у нее колоссальный долг за ипотекуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Короче меня выселяют из Тюмени похоже... Но знаете, что скажу, может, неожиданно. Но на все воля Бога, - сокрушается Аня.

Друзья и подписчики несостоявшейся «Девушки года Playboy 2019», как могут, поддерживают ее. Некоторые даже предлагают жилье, правда, в Подмосковье. Согласится ли экс-чиновница на переезд, пока неизвестно.

Зато девушка утверждает, что не расстроена проигрышем и по-прежнему считает себя секси.

- Все субъективно и за скандалы никто не берет, это не причина, чтоб меня взяли. А я за честность. Я не расстроилась, ведь попасть на обложку через конкурс - не единственный способ. Была бы цель, - высказалась Аня и добавила, что участие в конкурсе стоило всех потерь.

Напомним, несмотря на то, что фотографии Ани Ануфриевой собрали больше всего лайков среди посетителей сайта Playboy, а редакция журнала поддержала девушку после увольнения, пробиться дальше в конкурсе ей не удалось. Анна не вошла в число финалистов, так как провалила очный кастинг в редакции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не повезло: экс-чиновница из Тюмени проиграла в конкурсе Playboy

Анна Ануфриева из Тюмени после очного кастинга не смогла пройти в финал (подробности)

«Sexy»: тюменская экс-чиновница, участвующая в конкурсе Playboy, снова разделась

Девушка снялась в фотосессии тюменских ночных сорочек (подробности)

«Выражаем поддержку»: Playboy вступился за уволившуюся с госслужбы чиновницу

Сотрудники издания выразили поддержку экс-госслужащей и рассказали, что ждут ее на закрытую вечеринку в честь победительницы, независимо от результатов конкурса (подробности)

Тюменская чиновница уволилась с госслужбы после участия в конкурсе Playboy

Бывшая сотрудница Управления государственных закупок Тюменской области стала мастером по депиляции при помощи воска и шугаринга (подробности)

Тюменская госслужащая полностью разделась для мужского журнала

27-летняя Анна Ануфриева не раз заявляла о себе на местных конкурсах красоты, а теперь попытала счастья в журнале Playboy (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Тюмени мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте, сбил автомобиль
Суд о взыскании с Антипинского НПЗ 14 миллионов долларов пройдет в начале сентября
«Намного тяжелее, чем в игре»: тюменские киберспортсмены выступили на «АрМИ-2019»
Тюменец подвез девушку и предложил ей расплатиться телом
На Тюмень надвигается сильный ветер с грозой
«ГАЗель» на боку, по дороге обломки машин: жесткое ДТП на тюменской трассе
Бизнесвумен, поставлявшую яйца в тюменское УФСИН, осудят за мошенничество
Тюменские предприятия не захотели реставрировать сгоревшую мастерскую Шитова
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
В Тюмени обнаружили сайт, где продавали наркотики со скидками для постоянных клиентов
Тюменец пришел на работу с вилами и угрожал коллеге убийством
Девушка потеряла крупную сумму денег из-за действий мошенника в Тюмени
Тюменку крупно оштрафовали за незаконную продажу водки
В Тюмени сегодня отключат светофоры
Погода на 6 августа в Тюмени: дождя не ожидается
В Сорокинском районе отремонтируют дороги на площадке для ИЖС
В Тюмени из-за нарушений на 40 дней закрыли столовую
«Действовали дерзко, использовали электрошокер»: тюменцы ездили на криминальные гастроли по всей России