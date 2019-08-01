2019-08-01T15:07:12+03:00
Общество

Не повезло: экс-чиновница из Тюмени проиграла в конкурсе Playboy

Она не прошла очный кастинг в редакции
Лидия Шумкова
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Как ранее заявляли в Playboy, девушку ждут на закрытую вечеринку в честь победительницы, независимо от результатов конкурса. Фото с личной странички героя публикации в ВККак ранее заявляли в Playboy, девушку ждут на закрытую вечеринку в честь победительницы, независимо от результатов конкурса. Фото с личной странички героя публикации в ВК
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Анна Ануфриева из Тюмени, которая ради участия в конкурсе «Девушка года Playboy 2019» обнажилась на фотосессии и потеряла работу госслужащей, не смогла пройти в финал. Как заявлено на сайте издания, после очного кастинга борьбу за титул продолжат лишь 12 конкурсанток и среди них нет ни одной тюменки.

Несмотря на то, что фотографии девушки собрали больше всего лайков среди посетителей сайта, а редакция журнала поддержала девушку после увольнения, пробиться дальше ей не удалось. По условиям конкурса финалисток выбирает именно редакция на очном кастинге. По сути, Анна выбыла в первом же этапе. Однако, как ранее заявляли в Playboy, девушку ждут на закрытую вечеринку в честь победительницы, независимо от результатов конкурса.

Тем временем в число 12 финалисток прошли девушки из соседних регионов – Челябинска и Екатеринбурга. Им предстоит побороться с москвичками, петербурженками и другими россиянками в следующем этапе. С 1 по 9 сентября на сайте будет запущено новое голосование за одну из девушек, которая пройдет на следующий этап конкурса. Еще троих выберет жюри. Ну а с 7 по 10 октября жюри, на основании фотографий, видеороликов и пользовательского голосования на сайте выберет «Девушку года Playboy 2019». Результаты будут оглашены до 14 октября. Победительница получит почетный титул «Девушка года Playboy 2019», съемку на обложку легендарного журнала, а также призы от партнеров мероприятия.

Напомним, в прошлом году победительницей конкурса стала тюменка - 22-летняя Лидия Пономарева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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