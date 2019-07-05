2019-07-05T08:18:06+03:00
Общество

«Выражаем поддержку»: Playboy вступился за уволившуюся с госслужбы чиновницу

Анну Ануфриеву пригласили на очный кастинг в московский офис
Алексей КОСЕНЧУК
Поделиться:
«Выражаем поддержку»: Playboy вступился за уволившуюся с госслужбы чиновницу. Фото: Playboy«Выражаем поддержку»: Playboy вступился за уволившуюся с госслужбы чиновницу. Фото: Playboy
Изменить размер текста:

Уволившуюся с государственной службы чиновницу Анну Ануфриеву, чья откровенная фотосессия вызвала большой общественный резонанс, пригласили на очный кастинг в московский офис. Заявление на сайте опубликовал мужской журнал Playboy, для которого Аня и снималась. Сотрудники издания выразили поддержку экс-госслужащей и рассказали, что ждут девушку на закрытую вечеринку в честь победительницы, независимо от результатов конкурса.

- Очень жаль, что публикация эротической фотосессии — до сих пор рискованный шаг для женщин, способный повлечь за собой проблемы. Демонстрация обнаженного тела все еще способна вызвать скандал и возмущение, а также считается недопустимой для политиков, учителей, врачей и представителей многих других профессий, - отметили в журнале.

Организаторы конкурса подчеркнули, что в женском теле, сексуальности и желании распоряжаться ей по своему усмотрению нет ничего постыдного.

Напомним, об участии Ануфриевой в конкурсе мужского журнала стало известно два месяца назад. Решив пойти по стопам «Девушки года – 2018», тоже тюменки Лидии Пономарёвой, 27-летняя Ануфриева разделась для откровенной фотосессии Playboy. В связи с общественным резонансом Аня приняла решение покинуть Управление государственных закупок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тюменская чиновница уволилась с госслужбы после участия в конкурсе Playboy. Анна Ануфриева покинула Управление государственных закупок (подробнее)

Тюменская госслужащая полностью разделась для мужского журнала. Анна Ануфриева собирается стать новой «Девушкой года» (подробнее)

Тюменская госслужащая, раздевшаяся для Playboy, лидирует в голосовании конкурса «Девушка года» (подробнее)

21-летняя тюменка в образе Наташи Ростовой разделась для мужского журнала. Лидия Пономарёва – в числе 12-ти претенденток на звание «Девушки года» (подробнее)

Тюменка, раздевшаяся для мужского журнала, стала «Девушкой года» по версии Playboy. Лидия Пономарёва вырвала победу у москвички Инны Бонник (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Ссылка на Урал: Бывший вице-президент футбольного клуба Монако отправил сына с лазурных берегов в российскую реальность
Сын Вадима Васильева катается по Екатеринбургу на дешевой иномарке и живет в обычной квартире. Также парень порадовал отца внуком от простой уральской девушки
Новости 24
Пожилой тюменец грозился убить семью за селфи на фоне природы
В Тюмени начали благоустраивать двор, который 40 лет не видел ремонта
Проведем беседу: областной союз армян осудил стрельбу в тюменском ТРЦ
Пассажиры поезда «Императорский маршрут» получат бесплатную экскурсию по Тобольскому Кремлю
Директор тюменской стройфирмы высказался о возможной сделке с федеральным застройщиком
Иностранные журналисты попробуют уху с нефтью в Тюмени
150 кинематографистов приедут в Тюмень для участия в проекте «Снять за 72 часа»
В Тюмени сегодня отключат светофоры
Тюменские пенсионеры подают обращения на повышение пенсии
Погода на 5 июля в Тюмени: осадков не будет
Состоялось совещание о мерах по снижению экологических рисков для здоровья населения в УФО
Прокуратура Тюменской области провела проверку по информации о некачественной воде в селе Каскара
«Анну» в Тюмени покажут за один день до официальной премьеры в России
В Тюмени часть улицы Самарцева закроют на неделю
Тюменец чуть не лишился дорогой иномарки из-за долгов по алиментам
В Тюменском драмтеатре сыграли более пятисот спектаклей за сезон
Старейшее предприятие Тюмени признано банкротом
Члена банды, убившей восемь человек, этапировали в Тюмень
Тюменские сайты по доставке алкоголя ночью признаны вне закона
Сотрудники Росгвардии изъяли у тюменцев более 70 единиц оружия