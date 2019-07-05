«Выражаем поддержку»: Playboy вступился за уволившуюся с госслужбы чиновницу

Уволившуюся с государственной службы чиновницу Анну Ануфриеву, чья откровенная фотосессия вызвала большой общественный резонанс, пригласили на очный кастинг в московский офис. Заявление на сайте опубликовал мужской журнал Playboy, для которого Аня и снималась. Сотрудники издания выразили поддержку экс-госслужащей и рассказали, что ждут девушку на закрытую вечеринку в честь победительницы, независимо от результатов конкурса.

- Очень жаль, что публикация эротической фотосессии — до сих пор рискованный шаг для женщин, способный повлечь за собой проблемы. Демонстрация обнаженного тела все еще способна вызвать скандал и возмущение, а также считается недопустимой для политиков, учителей, врачей и представителей многих других профессий, - отметили в журнале.

Организаторы конкурса подчеркнули, что в женском теле, сексуальности и желании распоряжаться ей по своему усмотрению нет ничего постыдного.

Напомним, об участии Ануфриевой в конкурсе мужского журнала стало известно два месяца назад. Решив пойти по стопам «Девушки года – 2018», тоже тюменки Лидии Пономарёвой, 27-летняя Ануфриева разделась для откровенной фотосессии Playboy. В связи с общественным резонансом Аня приняла решение покинуть Управление государственных закупок.

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