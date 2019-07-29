2019-07-29T10:06:40+03:00
Общество

«Sexy»: тюменская экс-чиновница, участвующая в конкурсе Playboy, снова разделась

Жаль, что не полностью, но посмотреть есть на что [фото]
Алексей КОСЕНЧУК
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«Sexy»: тюменская экс-чиновница, участвующая в конкурсе Playboy, снова разделась«Sexy»: тюменская экс-чиновница, участвующая в конкурсе Playboy, снова разделасьФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Тюменская экс-госслужащая Анна Ануфриева, ставшая безумно популярной после участия в конкурсе «Девушка года – 2019» от Playboy, в очередной раз разделась. Правда, на этот раз всё было довольно по-пуритански – красотка снялась только в нижнем белье, где ничего нельзя разглядеть, разве что представить. После всероссийского скандала, Ане стали поступать рекламные предложения – во всяком случае, подпись на страничке в Инстаграме говорит о том, что девушка снялась в фотосессии тюменских ночных сорочек.

Аня рекламирует сорочки Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Аня рекламирует сорочкиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Всем привет! Москва, любимая Москва, передаёт вам привет через меня, - пишет Аня. – Я вот что хотела сказать: все мы любим шоппинг. Потратил деньги - снял стресс, ещё и приобрел классную вещь! Для каждого из нас есть своё любимое место, где потратить деньги. У меня слабость к разным комплектам и сорочкам, выбирать и покупать красивый комплект приятнее в магазинах, которые подходят к этому с душой и вдохновением.

Фотосессия получилась довольно скромной Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Фотосессия получилась довольно скромнойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Подписчикам Ануфриевой, большую часть из которых составляют мужчины, нет никакого дела до ночных сорочек. Парни просто любуются фотографиями новоявленной тюменской знаменитости и оставляют ей различные комментарии, в том числе на английском и даже на индонезийском языках.

- You are sexy! – пишут англоязычные пользователи.

- Hallo Anna, saya yakin kamu gadis yg kuat yg bisa melalui semua rintangan.. Tetap semangat sayang.. Kami semua mendukung mu dan Tuhan selalu disampingmu… - эта непереводимая игра слов от индонезийца, которую Аня и сама совсем не поняла.

По признанию Ани, она любит такие красивые вещи Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По признанию Ани, она любит такие красивые вещиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Известно, что фотографии были сделаны в Москве, куда Аня летала на днях. Там же она посмотрела новый фильм «Берлин, я люблю тебя!» и осталась от него в восторге.

Аня любит понежиться на постели и для фотосессии Playboy, и для фотосессии с сорочками Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Аня любит понежиться на постели и для фотосессии Playboy, и для фотосессии с сорочкамиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что Аня покинула Управление государственных закупок после участия в конкурсе Playboy (сейчас у девушки 2019 голосов, она в числе лидеров).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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