2019-11-19T14:34:38+03:00
Общество

Тюменская экс-госслужащая, уволенная после секс-фото для Playboy, лишилась квартиры

Сначала Анна Ануфриева осталась без работы, а теперь и без крыши над головой
Алексей КОСЕНЧУК
Поделиться:
Тюменская экс-госслужащая, уволенная после секс-фото для Playboy, лишилась квартирыТюменская экс-госслужащая, уволенная после секс-фото для Playboy, лишилась квартирыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Жительницу Тюмени Анну Ануфриеву, более известную как «чиновницу, раздевшуюся для Playboy», продолжают преследовать несчастья. Сначала звезда мужского глянца лишилась работы, а теперь и собственной квартиры. О своей беде девушка поведала на своей страничке в Инстаграме.

- Когда я увидела ее, то сразу поняла, решила, что она должна быть моей. Она слышала все мои слёзы, мысли, песни и мой смех, принимала меня и защищала. Я меняла ее, и менялась от этого сама. Она чаще других была моим отражением, показывала то, что я не идеальная, оттого и она не такая как все. Она спасла меня однажды и приютила, увлекала меня, оберегала мои границы. Но не сказать, что я была с ней счастлива. Хотя, конечно была, пусть и в большом долгу перед ней. Моя первая квартира. Мой проект и моя душа, - написала девушка на своей страничке.

Та самая фото из Playboy. Фото: Playboy

Та самая фото из Playboy. Фото: Playboy

Интересно то, что Анна «украсила» пост совместной фотографией с подругой. Так что некоторые подписчики, не дочитавшие текст до конца, трактовали её исповедь совершенно по-другому.

- А я-то подумал…, - разочарованно протянул подписчик Владимир.

По неподтверждённой пока информации, девушка решила расстаться с имуществом из-за невозможности платить ипотеку.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала, что 27-летняя госслужащая Анна Ануфриева, которая не раз заявляла о себе на местных конкурсах красоты, порадовала читателей мужского журнала Playboy откровенными фото. Девушка долгое время лидировала в голосовании конкурса «Девушка года», однако победу урвать не удалось. Да и с работой не свезло: после скандальных публикаций ей пришлось покинуть своё место работы. Но Аня долго не горевала, а пошла и снова разделась. Правда, несчастья стали преследовать девушку: она заявила, что её выселяют из Тюмени. Позже у неё появилась конкурентка, которая потеснила Аню в конкурсе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21-летняя тюменка в образе Наташи Ростовой разделась для мужского журнала. Лидия Пономарёва – в числе 12-ти претенденток на звание «Девушки года» (подробнее)

Тюменка, раздевшаяся для мужского журнала, стала «Девушкой года» по версии Playboy. Лидия Пономарёва вырвала победу у москвички Инны Бонник (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как мы мыли золото на Колыме. Часть 1
Обозреватель "КП" Владимир Ворсобин и фотокор Виктор Гусейнов отправились из Москвы в легендарный Магадан, чтобы увидеть собственными глазами, откуда берется золотое достояние страны и с каким трудом оно достается [фото, видео]
Новости 24
Мужчина, пришедший на обследование в тюменский медцентр, ушел оттуда с раком
Тюменца арестовали на пять суток за «переезд» в Крым
Тюменцам напомнили об уплате имущественных налогов
На тюменских домах заменят все информационные вывески
Тюменская и Курганская области объединили усилия во благо экологии
Сдал сосед: в Тюмени осудили женщину, которая хранила наркотики в «морозилке»
Найдены девочки, пропавшие из реабилитационного центра под Тюменью
Коммунальное ЧП: в Тюмени появился первый каток
Тюменские спасатели отвезли в гостиницу замерзающих на трассе людей
На счету десятки преступлений: в Тюмени судят члена банды, которого искали 13 лет
Утром над Тюменью взошли три солнца
Семейный чемпионат по собиранию пазлов пройдет в Ишиме
Определен подрядчик, который отремонтирует участок тюменской трассы за 5 миллиардов рублей
Надежное страхование становится все ближе
В Тюмени отменены занятия для учеников второй смены
Сбой программы: со счета ялуторовчанина пропала крупная сумма денег
Единственный страховщик в сотне «тяжеловесов»