Тюменская экс-госслужащая, уволенная после секс-фото для Playboy, лишилась квартиры

Жительницу Тюмени Анну Ануфриеву, более известную как «чиновницу, раздевшуюся для Playboy», продолжают преследовать несчастья. Сначала звезда мужского глянца лишилась работы, а теперь и собственной квартиры. О своей беде девушка поведала на своей страничке в Инстаграме.

- Когда я увидела ее, то сразу поняла, решила, что она должна быть моей. Она слышала все мои слёзы, мысли, песни и мой смех, принимала меня и защищала. Я меняла ее, и менялась от этого сама. Она чаще других была моим отражением, показывала то, что я не идеальная, оттого и она не такая как все. Она спасла меня однажды и приютила, увлекала меня, оберегала мои границы. Но не сказать, что я была с ней счастлива. Хотя, конечно была, пусть и в большом долгу перед ней. Моя первая квартира. Мой проект и моя душа, - написала девушка на своей страничке.

Та самая фото из Playboy. Фото: Playboy

Интересно то, что Анна «украсила» пост совместной фотографией с подругой. Так что некоторые подписчики, не дочитавшие текст до конца, трактовали её исповедь совершенно по-другому.

- А я-то подумал…, - разочарованно протянул подписчик Владимир.

По неподтверждённой пока информации, девушка решила расстаться с имуществом из-за невозможности платить ипотеку.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала, что 27-летняя госслужащая Анна Ануфриева, которая не раз заявляла о себе на местных конкурсах красоты, порадовала читателей мужского журнала Playboy откровенными фото. Девушка долгое время лидировала в голосовании конкурса «Девушка года», однако победу урвать не удалось. Да и с работой не свезло: после скандальных публикаций ей пришлось покинуть своё место работы. Но Аня долго не горевала, а пошла и снова разделась. Правда, несчастья стали преследовать девушку: она заявила, что её выселяют из Тюмени. Позже у неё появилась конкурентка, которая потеснила Аню в конкурсе.

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