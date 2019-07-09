У уволившейся из-за «голых» фото тюменской чиновницы появилась конкурентка

После скандала с уволившейся чиновницей Анной Ануфриевой в поле зрения тюменцев попала ещё одна наша модель – 24-летняя Эллина Мюллер. Как и экс-госслужащая, Мюллер борется за звание «Девушки года Playboy – 2019», причём уже не в первый раз.

Фотосессия Эллины Мюллер. Фото: Playboy

НЕМНОГО О СЕБЕ

Эллине Мюллер – 24, позированием для фотосессий занимается уже семь лет. Сначала работала в Тюмени, а год назад переехала в Москву. По словам фотомодели, за это время она перестала слепо держаться за семью, страхи и комплексы, да и вообще сильно изменилась.

- Мне уже не интересно выяснять отношения с пишущими в интернете людьми, которые мне не нравятся. Теперь их для меня просто не существует. Портфолио стало богаче и интереснее, позировка и настроение в кадре также изменились, ню – уже не первостепенный жанр. Я учусь монтажу, ретуши, визажу, гриму, режиссуре, читаю много материала по психологии взаимоотношений между людьми, об эмоциональном интеллекте. Все это сделано без богатых покровителей, без родителей и связей. Внешне также видны изменения: вес, лицо, пропорции. Каждый день я получаю в личку сотни оскорбительных слов, вижу ненависть и зависть., - рассказывает на своей страничке в социальной сети Эллина.

Эллина Мюллер. Фото: Playboy

Несмотря на всё это, девушке ежедневно пишут и слова восхищения, а кто-то перечисляет по 50-200 рублей на новые съёмки. Между тем, Эллина часто уточняет, что, кроме фотосессий, не снимается в эротических фильмах и не собирается оказывать «дополнительные услуги», как это делают другие.

- У меня произошёл катарсис, пиздец, переоценка ценностей. Милейшие девахи-нюшницы оказались обычными путанами, чей прайс можно найти в открытом доступе. Многих я знала лично, за большей частью просто наблюдала. Талантливые, умные и интересные личности. Сотни тысяч людей считают меня проституткой вот уже 7 лет, но весь этот шум так шумом и остался. Порно и эскорта в моей жизни не было и нет. Идти по рукам ради целей - слишком легко, - отмечает девушка.

Девушка называет себя моделью в стиле "ню". Фото: Playboy

ПЕННИВАЙЗ ИЗ «ОНО»

Таланты девушки ограничиваются не только «голыми» фотками. Два года назад Эллина Мюллер появилась на Цветном бульваре в образе танцующего клоуна Пеннивайза из романа Стивена Кинга «Оно». Девушка не только примерила на себя страшный «костюм», но и стала инициатором идеи фотосессии и организатором съёмки. В качестве грима использовался пищевой краситель, а также специальная кровь для грима.

Клоун Пеннивайз. Фото: Элина Мюллер

По словам девушки, за пределами Тюмени люди с восторгом приняли результат фотосъемки, а в самом городе - неоднозначно.

- Бунтующие мамы кричали про вред психике, но какой вред я могу причинить вашим детям, если моя страница 18+? Категорично выступали и патриоты, обвиняющие меня в том, что я не создаю образы персонажей русских фильмов, и в том, что создавать нужно только «доброе и светлое», - рассказывала тогда тюменка.

Клоун из "Оно". Фото: Эллина Мюллер

При этом модель отметила, что ребятишки совсем не боялись страшного персонажа – наоборот. Образ клоуна вызвал у них большой интерес.

- Боязнь клоунов более развита у взрослых, нежели у детей. Я доказала, что дети на Цветном бульваре не боялись: они заинтересованно глазели на меня, громко смеясь или искренне улыбаясь. Чего нельзя сказать об их родителях. Первое место и звание «Самая трусливая группа прохожих» заслуженно присваивается сильному полу. Мужчины нервно и отстраненно хихикали, будто они идут с женой, а я их давняя любовница, - рассказывала Эллина.

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ

Ещё одно «хобби» Эллины Мюллер – участие во всевозможных конкурсах мужских журналов. В 2018 году она впервые приняла участие в конкурсе «Девушка года Playboy», однако удача тогда ей не улыбнулась – главный приз взяла тюменка Лидия Пономарёва.

Эллина Мюллер. Фото: Playboy

Год спустя девушка решила снова попытать счастье. Сначала в конкурсе журнала MAXIM, где она попала в 100 самых сексуальных женщин страны, а затем и снова в Playboy. На текущий момент за тюменку-москвичку отдали свои голоса 24 голоса, но до ноября ещё есть время подтянуться.

Откровенная фотосессия. Фото: Playboy

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

- Дата рождения: 3 июля 1995

- Режиссер-постановщик фото-видео проектов с 2012 года

- «Вредные привычки»: показывать грудь.

- Параметры: 88/62/93, рост 170 см, вес 58 кг

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