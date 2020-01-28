2020-01-28T10:18:34+03:00
Недвижимость

На тюменской развязке по Мельникайте – Дамбовской появятся новые съезды

Сейчас у собственников изымают участки
Вадим Бегун
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На тюменской развязке по Мельникайте – Дамбовской появятся новые съезды. Фото - pixabay.com.На тюменской развязке по Мельникайте – Дамбовской появятся новые съезды. Фото - pixabay.com.
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В 2020 году у тюменской развязки по Мельникайте и Дамбовской появятся пять новых съездов. В настоящее время обустройство развязки приостановлено. Выяснилось, что у многих собственников нет правоустанавливающих документов, из-за чего затянулся процесс изъятия участков.

– Мы нашли варианты и совместно с гражданами отрабатываем процесс признания собственности на земельные участки. По мере готовности их изымаем. Надеюсь, что в этом году удастся обустроить на развязке еще по крайней мере пять съездов. А пока этому мешают сотни гаражей и 15 домов, – рассказал заместитель губернатора, руководитель Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов.

Он также добавил, что, поскольку у домов разные истории, к каждому из них нужен свой подход. В связи с этим точные сроки завершения строительства пока не известны, передает «МегаТюмень».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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