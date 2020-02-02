В больницах и поликлиниках Тюменской области введён карантин

2 Февр. 2020 2020-02-02T11:26:41+03:00

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В поликлиниках региона с 1 февраля 2020 года ограничены массовые плановые обследования, в том числе в рамках диспансеризации и профилактических осмотров. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, карантин вводится в связи с ростом числа заболевших ОРВИ.

Профессиональные осмотры узкими специалистами и детей до года перенесены на более поздние сроки, родственникам ограничили посещения больных в стационарах. Помимо этого, в поликлиниках региона приняли решение увеличить количество бригад «неотложки», время их работы продлено до полуночи. Если у вас появились симптомы ОРВИ и гриппа, советуем вам вызывать врача на дом.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что во всех тюменских школах и учреждениях дополнительного образования молодёжной политики, спорта и культуры с 3 по 8 февраля включительно приостановлен учебный процесс. Обучение рекомендовано организовать дистанционно.

ИСТОЧНИК KP.RU