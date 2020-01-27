2020-01-27T17:35:42+03:00
Политика

Одевается в Китае? Поклонники Алены Шишковой заподозрили ее в покупках ширпотреба

Модель сама спровоцировала слухи об этом
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Поклонники Алены Шишковой заподозрили ее в покупках ширпотреба. Фото с "Инстаграмм" Алёны ШишковойПоклонники Алены Шишковой заподозрили ее в покупках ширпотреба. Фото с "Инстаграмм" Алёны Шишковой
Изменить размер текста:

Популярная тюменка, инстамодель, экс-возлюбленная Тимати, а совсем недавно еще и защитница австралийских коал Алёна Шишкова вновь дала повод для слухов среди своих фолловеров.

На этот раз блондинка опубликовала пост, посвященный страшному заболеванию – коронавирусу, от которого на 27 января уже погибли 80 человек по всему миру.

«Все говорят про коронавирус. Может, пока не стоит ничего заказывать с алика? И интересоваться, откуда рыба в вашем сашими. А вообще, давайте заботиться о себе и окружающих, носить маску, если болеете», – пишет инстамодель в своем «Инстаграме».

Подписчики звезды тут же принялись спорить, действительно ли Алёна заказывает одежду в Китае и как часто пользуется сайтом «АлиЭкспресс», который невероятно популярен среди россиян. Сама Шишкова не обмолвилась о том, покупала ли она хоть раз вещи из Китая.

«Интересно, часто ли вы, Алёна, заказываете что-то с алиэкспресса», – спрашивает Алла.

«Заказывать с алика))) Я не представляю тебя, заказывающую там что-либо. Про маски 100% поддерживаю», – комментирует другой почитатель модели.

На что другие фанаты Шишковой отметили, что их любимица носит брендовые вещи и просто предупреждает своих поклонников о грозящей опасности.

Впрочем, многие ее фолловеры не считают заболевание страшным.

«Серьезно? Это вполне обычный вирус, давайте не поднимать бешеную панику», «Всё обойдётся! Не надо паниковать», – отмечают пользователи соцсети.

Выяснилось, что среди подписчиков Алёны Шишковой есть россияне, которые живут в Китае.

«Я живу в Китае, и мне кажется, что китайцы – это те, кто меньше всех переживает по этому поводу) половина без масок, а если и носят, то как аксессуар, постоянно стягивая ее с лица. Харкаются направо и налево) В общем, все без изменений)», – делится новостями из Поднебесной под постом блондинки Валерий Фридман.

Самые внимательные поклонники Шишковой заметили на фото с постом кольцо на безымянном пальце правой руки Алёны.

«К черту коронавирус, расскажите, что за кольцо, Вас можно поздравить?» – задаются вопросом подписчики звезды.

Добавим, что ранее на Алёну Шишкову обрушились экоактивисты за попытку организовать помощь для пострадавших от пожара в лесах Австралии животных. Чуть раньше блондинке досталось от блогера Лены Миро за то, что маленькая дочь Алёны сунула в рот большой палец на ноге своей бабушки Симоны – мамы Тимати.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Где ты была, когда горели леса в Сибири?»: на Шишкову за пост об Австралии напали экоактивисты

Известная тюменка, модель и экс-возлюбленная Тимати Алёна Шишковарешила пойти по стопам популярной в Instagram модели Кейлен Уорд, которая собрала 700 тысяч долларов на борьбу с лесными пожарами в Австралии, продавая свои обнаженные снимки. К великому сожалению многих ее поклонников, блондинка не стала продавать интим-фото, а просто написала пост с призывом перечислять деньги в фонды, зарегистрированные в Австралии (подробнее).

Алена Шишкова сцепилась с Леной Миро в «Инстаграме» из-за воспитания дочери Тимати

Недавно Симона шокировала подписчиков, поделившись фото, на котором она засунула большой палец ноги в рот пятилетней внучке Алисы, дочери Алёны и Тимати. На фоне этого недоброжелатели попытались внести раздор в семейные дела звезд. Блондинка не осталась в долгу и написала пост защиты (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Тюменцы могут получить субсидию на оплату комуслуг
В Тюмени наказали частного детектива, который незаконно собрал клиенту данные
Тюменские врачи прооперировали пожилую пациентку с узкой гортанью
Миллиарды рублей вложат в развитие культуры Тюменской области
Сорокалетняя тюменка отдала своих детей бабушке и ушла из дома
Сбербанк провёл лекцию по актуальным финансовым инструментам для студентов ТГУ
В Тюмени иномарка сбила на зебре девушку
В Тюмени ученики второй смены не пойдут в школу из-за сильного мороза
Звезда сериала «Кухня» снимает в Тюмени шоу о путешествиях
«Тобольск – это центр туризма»: мэр Максим Афанасьев заявил о благоустройстве привокзальной площади
«Скинул что-то в сторону»: в Тюмени задержали молодых людей с наркотиками
Тюменским младшеклассникам отменили занятия в школе
Директор тюменского ЖЭКа целый год не мог выдать месячный оклад работникам
Пожилая тоболячка лишилась крупной суммы, доверившись знахарке из объявления
Погода на 29 января в Тюмени: заглядываем в амбар
Крышевание аптеки, отставка главы управы и тряпки в унитазе: публикуем главные новости Тюмени 28 января 2020 г.
В Тюмени пенсионер расстрелял в лесу пару
Банк УРАЛСИБ предлагает памятные серебряные монеты «30 ЛЕТ БАНКУ УРАЛСИБ»
Тюменский бизнесмен купил себе двух обезьян
Назначен председатель Совета ректоров вузов Тюменской области
В гараже тюменца нашли 43 тысячи бутылок водки
Тюменца не пустили в командировку из-за крупных долгов перед тремя банками
Размер соцпособия на погребение изменится в Тюменской области
В Тюмени из-за коронавируса изолируют граждан, прибывших из Китая с простудой
Росгвардейцы задержали тюменца, который с приятелем пытался ограбить магазин
В Тюменской области за неделю произошло 4 пожара из-за подгорания пищи