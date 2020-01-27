Одевается в Китае? Поклонники Алены Шишковой заподозрили ее в покупках ширпотреба

Популярная тюменка, инстамодель, экс-возлюбленная Тимати, а совсем недавно еще и защитница австралийских коал Алёна Шишкова вновь дала повод для слухов среди своих фолловеров.

На этот раз блондинка опубликовала пост, посвященный страшному заболеванию – коронавирусу, от которого на 27 января уже погибли 80 человек по всему миру.

«Все говорят про коронавирус. Может, пока не стоит ничего заказывать с алика? И интересоваться, откуда рыба в вашем сашими. А вообще, давайте заботиться о себе и окружающих, носить маску, если болеете», – пишет инстамодель в своем «Инстаграме».

Подписчики звезды тут же принялись спорить, действительно ли Алёна заказывает одежду в Китае и как часто пользуется сайтом «АлиЭкспресс», который невероятно популярен среди россиян. Сама Шишкова не обмолвилась о том, покупала ли она хоть раз вещи из Китая.

«Интересно, часто ли вы, Алёна, заказываете что-то с алиэкспресса», – спрашивает Алла.

«Заказывать с алика))) Я не представляю тебя, заказывающую там что-либо. Про маски 100% поддерживаю», – комментирует другой почитатель модели.

На что другие фанаты Шишковой отметили, что их любимица носит брендовые вещи и просто предупреждает своих поклонников о грозящей опасности.

Впрочем, многие ее фолловеры не считают заболевание страшным.

«Серьезно? Это вполне обычный вирус, давайте не поднимать бешеную панику», «Всё обойдётся! Не надо паниковать», – отмечают пользователи соцсети.

Выяснилось, что среди подписчиков Алёны Шишковой есть россияне, которые живут в Китае.

«Я живу в Китае, и мне кажется, что китайцы – это те, кто меньше всех переживает по этому поводу) половина без масок, а если и носят, то как аксессуар, постоянно стягивая ее с лица. Харкаются направо и налево) В общем, все без изменений)», – делится новостями из Поднебесной под постом блондинки Валерий Фридман.

Самые внимательные поклонники Шишковой заметили на фото с постом кольцо на безымянном пальце правой руки Алёны.

«К черту коронавирус, расскажите, что за кольцо, Вас можно поздравить?» – задаются вопросом подписчики звезды.

Добавим, что ранее на Алёну Шишкову обрушились экоактивисты за попытку организовать помощь для пострадавших от пожара в лесах Австралии животных. Чуть раньше блондинке досталось от блогера Лены Миро за то, что маленькая дочь Алёны сунула в рот большой палец на ноге своей бабушки Симоны – мамы Тимати.

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Известная тюменка, модель и экс-возлюбленная Тимати Алёна Шишковарешила пойти по стопам популярной в Instagram модели Кейлен Уорд, которая собрала 700 тысяч долларов на борьбу с лесными пожарами в Австралии, продавая свои обнаженные снимки. К великому сожалению многих ее поклонников, блондинка не стала продавать интим-фото, а просто написала пост с призывом перечислять деньги в фонды, зарегистрированные в Австралии (подробнее).

Алена Шишкова сцепилась с Леной Миро в «Инстаграме» из-за воспитания дочери Тимати

Недавно Симона шокировала подписчиков, поделившись фото, на котором она засунула большой палец ноги в рот пятилетней внучке Алисы, дочери Алёны и Тимати. На фоне этого недоброжелатели попытались внести раздор в семейные дела звезд. Блондинка не осталась в долгу и написала пост защиты (подробнее).