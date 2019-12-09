Итоги недели: публикуем главные новости Тюмени и Тюменской области со 2 по 8 декабря 2019

По традиции каждое утро понедельника «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывает своим читателям о главных событиях минувшей недели. Если вы что-то упустили на неделе со 2 по 8 декабря 2019, то у вас есть уникальная возможность заполнить этот пробел. Итак, наши итоги.

1. Главной новостью ушедшей недели стала субботняя трагедия в доме на ул. Павла Шарова, 10а. Там произошёл хлопок газа, в результате чего погиб один человек, ещё несколько пострадало. Вот здесь мы публиковали полную хронику событий, а здесь – все подробности происшествия. Губернатору Тюменской области доложили о произошедшем, он взял ситуацию на личный контроль. Заместитель генерального директора Тюменской домостроительной компании Дмитрий Антипов заверил, что угрозы обрушения здания нет, по факту трагедии следственный комитет возбудил уголовное дело. Всем пострадавшим предложили временно поселиться в гостиницу «Колос».

Хлопок газа в Тюмени. Фото: Станция скорой помощи

2. История Ани Сарибекян, которую рассказали наши журналисты, вызвала отклик со стороны общества. Девушка в августе прошлого года купила в ипотеку однокомнатную квартиру, но через год лишилась ее по решению суда, потому что настоящей владелицей квартиры признали дольщицу Светлану Солдатову. Но двухмиллионная ипотека на 19 лет осталась при Ане. И вот новый виток: Аню отправили в полицию.

История Ани Сарибекян. Фото с сайта cn72.ru

3. Судебные тяжбы идут и у молодого тюменца Никиты Юдина. База отдыха «Куба подала в суд на пацана, который летом на своей страничке в Instagram опубликовал видео с обвинением сотрудников базы в гибели своего друга Степана. Видос увидели сотрудники ООО «НИКИТА» (именно на него зарегистрирована база отдыха), в результате чего с парня потребовали 888,6 тыс. рублей в качестве компенсации за защиту деловой репутации. На этой неделе стало известно, что гражданский иск передали из Калининского районного суда Тюмени в Арбитражный суд Тюменской области.

Никиту Юдина идут судебные тяжбыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

4. Переходим к позитивным новостям. Новый год всё ближе, а значит, город постепенно превращается в сказку. Например, 2 декабря на Цветном бульваре установили светящихся медведицу с тремя медвежатами. А ещё в городе вовсю заливают катки и снежные горки, покататься уже можно. Ещё один предновогодний подарок жителям решила сделать энергетическая компания, которая решила списать долги перед праздником. Кстати, многие тюменцы не хотят работать 31 декабря: например, тюменка Екатерина Григорьева попросила губернатора региона Александра Моора объявить этот день выходным.

Светящиеся медведи в ТюмениФото: Алексей КОСЕНЧУК

5. Новости из мира шоу-бизнеса. На этой неделе Тюмень дважды упомянули в шоу «Вечерний Ургант», и оба раза в не самом приятном свете. Сначала Иван рассказал высмеял дело тюменского полицейского Виталия Шундрика, который обвиняется в превышении должностных полномочий. А потом перчинку подсыпал Егор Крид, который пожаловался на тюменский родительский комитет, запрещающий концерт рэпера.

Егор Крид у Урганта. Фото: скриншот с сайта

6. А ещё тюменцев огорошила новость о том, что студент Марк Сушков, прославившийся после скандальной секс-вечеринки первокурсников, вновь заявил о себе. Эпатажный парень отправляется на проект телеканала ТНТ «Дом-2», и за 3 тысячи лайков намерен бросить свою девушку. Лайков он уже насобирал куда больше – видимо, с девушкой уже попрощался.

Студент собрался на "Дом-2".Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

7. Также на минувшей неделе стало известно, что Тюмень с сольным концертом впервые посетит звезда сериалов «Дикий ангел», «Ты – моя жизнь», «Качорра» и «Богатые и знаменитые» Наталия Орейро. Тюмень станет одним из городов большого тура певицы и актрисы, выступление намечено на 5 апреля 2020 года.

Наталия Орейро в Тюмени. Фото: организаторы концерта StarsLiga

Таковы главные новости минувшей недели. Ждём, чего новенького готовит нам наступившая.