Светящаяся медведица с тремя медвежатами «поселилась» на Цветном бульваре в Тюмени

Удивительный по своим масштабам и волшебный по красоте новогодний арт-объект «Про.Свет» появился сегодня вечером, 2 декабря, на Цветном бульваре в Тюмени. Рядом со зданием тюменского цирка «поселилось» семейство белых медведей – шестиметровая мама-медведица и её сыновья-медвежата (а может и дочки).

Вот так выглядит "невключенный" медведьФото: Алексей КОСЕНЧУК

Северные гости вызвали небывалый ажиотаж среди тюменцев: каждый счёл своим долгом сделать красивый снимок на фоне светящихся мишек и переливающихся ёлочек. Дополнил сказочную картину долгожданный снег.

И вот так...Фото: Алексей КОСЕНЧУК

- Декабрь – самое замечательное и волшебное время. Мы готовимся к празднику, придумываем, как украсить свой дом, свою квартиру, как сделать что-то необычное. Тюмень – наш большой общий дом, который мы все вместе украшаем. Как в семье всё делается совместно, так и в нашем городе украшают Тюмень не только представители власти, но и представители бизнеса, - рассказал на открытии «медвежьей» площадки глава города Руслан Кухарук.

Мишка на фоне циркаФото: Алексей КОСЕНЧУК

С инициативой создания таких мишек выступила компания АО «СУЭНКО». По словам директора предприятия Данила Анучина, с каждым годом компания подходит к вопросу новогодних украшений города всё более креативно. Так и родилась идея создать семейство северных мишек, которая нашла поддержку в администрации Тюмени.

Классная мордаха!Фото: Алексей КОСЕНЧУК

- Весной, летом и осенью медведи будут спать в «берлоге» на одном из складов нашей компании, а зимой снова возвращаться. Когда в реальность воплотилось всё, что было на эскизе, мы остались довольны результатом! Начали придумывать им имена, но вовремя остановились. С сегодняшнего дня объявляем конкурс имён медведицы и трём медвежатам на сайте «СУЭНКО». Итоги подведём 22 декабря, - отметил Данил Анучин.

А вот как это выглядит с подсветкойФото: Алексей КОСЕНЧУК

Мама (слева) и медвежонок (справа)Фото: Алексей КОСЕНЧУК

На фоне ёлкиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Медведи на Цветном бульвареФото: Алексей КОСЕНЧУК

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, как украсят Тюмень к Новому году – 2020. А ещё мы писали про то, куда поехать кататься на сноуборде и лыжах из Тюмени в сезон 2019-2020 и про новогодние корпоративы в Тюмени – 2020. Если вы собираетесь покататься по городу и области на машине, стоит призадуматься о том, где отогреть свой автомобиль в морозы в Тюмени.