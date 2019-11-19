Отогрев авто в Тюмени – 2019: где и почём отогреть автомобиль в Тюмени

Зима всё-таки заявила о своих правах, накрыв Тюмень аномальными для ноября морозами. Как только температура воздуха опустилась ниже -25 градусов, тут же полетели заявки на обогрев автомобиля в Тюмени. По мнению специалистов, несмотря на то, что каждый водитель может сам запустить авто, лучше всего обратиться в службы обогрева и к работникам СТО. Это поможет сохранить способность вашей ласточки служить вам долгие годы. «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила небольшой обзор тюменских служб обогрева, которые помогут вам быстро и недорого запустить ваш автомобиль.

Разморозят и отморозят

Даже при самых низких температурах воздуха специалисты предприятия «Отогрев-сервис» (ул. Республики, 81) обещают завести вашу тачку с помощью надёжного и функционального оборудования. Перед тем, как приступить к делу, они проводят диагностику и определяют причину невозможности запустить автомобиль. Затем для каждого случая выбирают решение.

Здесь вашему автомобилю не только отогреют двигатель при помощи тепловой пушки, выхлопную систему, систему тормозов, но и запустят автомобильный двигатель при помощи специального пускового устройства. А ещё могут разморозить примёрзшие замки, двери и багажники, прокалить свечи зажигания, подзарядить аккумулятор. Выезд осуществляется по всей Тюменской области.

Среди услуг, которые предоставляет предприятие: размораживание примерзших замков, дверей и багажников авто; прокаливание свечей заживания, которые были залиты; подразядку аккумулятора; отогрев автомобильного двигателя при помощи тепловой пушки; отогрев выхлопной системы автомобиля; отогрев системы тормозов; запуск автомобильного двигателя при помощи специального пускового устройства. Выезд осуществляется по всей Тюменской области.

Стоимость отогрева: от 1000 рублей – легковой автомобиль, от 1500 рублей – внедорожник, от 1800 рублей – грузовой автомобиль или автобус.

Стопроцентный запуск

Предприятие «Avtogrelka72» (ул. Таймырская, 72) работает на рынке более пяти лет. Зимой 2018-2019 «автогрелке» удалось 231 автомобиля, за прошлую зиму специалисты объехали больше 50 районов и пригородов в Тюменской области. Если автомобиль технически исправен, специалисты фирмы гарантируют стопроцентный запуск вашего авто.

Отогревают машинёшку специальным оборудованием, которое защищает авто во время прогрева от воспламенений. Фирма предоставляет такие услуги, как отогрев авто, сушка свечей и цилиндров, отогрев замков и дверей, обогрев выхлопной системы, зарядка аккумулятора, прикуривание автомобиля, буксировка, одновременный отогрев сразу нескольких грузовых автомобилей. Также специалисты консультируют автомобилей, как в будущем не попасть в такую ситуацию.

Стоимость: от 700 рублей – прикуривание авто, замена аккумулятора, подвоз топлива, от 900 рублей – отогрев легкового авто, от 1500 рублей – отогрев джипов, от 3000 рублей – отогрев грузовых авто весом от 3,5 тонн, от 1300 рублей – отогрев тормозных дисков.

Пока делают - гуляйте

Ещё одна служба, которая занимается отогревом автомобилей, - «АвтоДоктор» (ул. Новгородская, 12, стр. 137). По словам специалистов, автомеханики устраняют все причины прямо там, где вы заглохли или откуда не выехали. Пока ваш автомобиль отогревают, вы можете где-нибудь посидеть или заняться полезным делом. Также механики проконсультируют вас по вопросам обслуживания автомобиля, чтобы в следующий раз не попасть в передрягу.

Стоимость: от 2000 рублей – отогрев легкового авто, от 2500 рублей – отогрев внедорожника, от 3000 рублей – отогрев грузового автомобиля до 3 тонн, от 5000 рублей – отогрев грузовика выше 5 тонн.

Исправят всё

Чаще всего в сервис для отогрева автомобилей «Автотехпомощь» (ул. Республики, 62) обращаются владельцы легковушек, поэтому специалисты предприятия уже подкованы в решении практически всех зимних неисправностей автомобиля. В «багаже» у компании – работа со многими моделями автомобилей: BMW, Mercedes, VW, Toyota, Subaru, Nissan, Mazda, Citroen, Peugeot, Ford, Лада, ГАЗ и других марок.

Для подачи заявки нужно назвать марку и модель автомобиля и его местонахождение. В течение получаса дежурная бригада будет на месте.

Стоимость: от 1000 рублей – прикуривание автомобиля, от 1200 рублей – запуск двигателя, от 1500 рублей – отогрев автомобиля, от 1400 рублей – устранение неисправности в пути.

Машину можно отогреть и самостоятельноФото: Татьяна Коркина

Можно и самим

Если нет возможности вызвать специалистов, попытайтесь отогреть авто самостоятельно с помощью внешнего аккумулятора. Правда, операция по спасению может провалиться, поэтому придется выкрутить, просушить и прокалить свечи.

- Для запуска двигателя водителю могут помочь «совдеповские» прикуриватели, при возможности привлечь уже прогретое и заведённое авто. Еще можно завести двигателя с помощью тросов, - рассказали «Комсомольской правде – Тюмень» в одном из автомобильных дилерских компаний города.

Также можно воспользоваться старыми одеялами (ну это уже совсем бабушки метод) или оставить машину на ночь в гараже. Если гаража нет, то его можно арендовать.

КСТАТИ

После того, как ударили морозы, на сайте объявлений «Авито» сразу же появились предложения об отогреве автомобилей. В зависимости от района города, цена колеблется от 400 рублей до 1000 рублей.

ЧТО ЕЩЁ?

В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области рассказали, что в подразделениях МЧС Тюменской области готовятся к дежурству мобильные пункты обогрева. Точку создают преимущественно на федеральных и региональных трассах, чтобы помочь автомобилистам во время сильных морозов, заторов, буранов и других неблагоприятных погодных условий.

Пункт обогрева укомплектован мобильной радиостанцией, тёплой одеждой и обувью, одеялами, медицинскими укладками и аптечкой первой помощи. Для самих водителей всегда найдётся горячий чай. Также в мобильных пунктах есть технические средства спасения: тепловая пушка для отогрева техники, жесткая сцепка, электрогенератор, паяльная лампа и другое необходимое оборудование. Прошедшей зимой несколько сотен водителей и пассажиров транспортных средств получили помощь на участках автодорог в Тюменском, Ярковском, Тобольском, Уватском, Заводоуковском, Голышмановском, Омутинском, Ишимском и Исетском районах.

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