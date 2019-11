Горнолыжные курорты южного Урала: куда поехать кататься на сноуборде и лыжах из Тюмени в сезон 2019-2020

До конца ноября сразу на нескольких горнолыжных центрах Урала официально стартует сезон 2019-2020. Поэтому, если ваши планы на эту зиму включают в себя пункт встать на сноуборд или горные лыжи, а заняться вы этим планируете в новогодние каникулы, то следует поторопиться и начать бронировать себе жилье рядом с понравившейся горнолыжкой. «Комсомольская правда-Тюмень» собрала топ зимних спортивных курортов Урала, куда можно отправиться в сезоне 2019-2020 годов.

В предыдущем материале мы уже рассказали про ТОП-5 зимних курортов Свердловской области, куда без проблем можно добраться на машине. В этом обзоре заглянем чуть дальше и рассмотрим вариант отдыха на зимних каникулах в Челябинской области, в Республике Башкортостан или на Алтае.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Итак, в 547 км от Тюмени находится ГЛК «Солнечная Долина». Дорога до Миасса займет чуть более 7 часов на автомобиле.

Горнолыжный центр курорта «Солнечная долина» представлен 12 горнолыжными трассами общей протяженностью 8 километров, в том числе, уникальными трассами: ски-кросс, хафпайп, слоупстайл. Здесь функционирует лучший в России сноу-парк. Горнолыжные трассы курорта подойдут как новичкам, так и профи. Для новичков работает 2 учебных трассы с ленточными подъемниками.

Прокат комплекта для катания на сноуборде и горных лыжах за час обойдется в 950 рублей, на 2 часа сумма составит 1200 рублей. Здесь работает одна из лучших школ инструкторов в России – «Alpine school». Отсюда и цены на занятие с инструктором в высокий сезон довольно приличные - от 1800 рублей за час. Услуги канатной дороги высокий сезон за 2 часа обойдутся в 1250 рублей. Стоимость карточки ски-паса – 100 рублей.

Помимо самих трасс на территории «Солнечной долины» есть свой хаски центр, каток, пейнтбольный клуб, тюбинг на льду Солнечного озера, всевозможные мангальные зоны и даже свой комплекс бань.

Здесь же можно забронировать жилье. Стоимость стандартного номер в апрат-отеле в будни обойдется в 3700 рублей, в выходные на 1500 рублей дороже. Также можно рассмотреть варианты аренды «Альпийского шале», если вы едите большой компанией или снять квартиру в Миассе.

Чуть дальше в 560 км от Тюмени находится Центр активного отдыха «Евразия». Он расположен в рекреационной зоне на границе с заповедниками «Таганай» и «Зюраткуль» всего в 20 минутах от города Куса, в 1,5 часах — от Челябинска, 4 часах — от Екатеринбурга и 8 часах от Тюмени.

Для гостей курорта открыты 12 самых интересных и разнообразных горнолыжных трасс общей протяженностью более 10000 метров с перепадом до 240 метров.

Прокат комплекта для катания на сноуборде и горных лыжах обойдется для взрослого на день в 900 рублей. Сюда входит аренда ботинок и непосредственно сноуборда с креплениями. Аренда на час обойдется в 500 рублей, в будни чуть дешевле – 300 рублей.

Стоимость часа занятия с инструктором начинается от 900 рублей в будни и от 1200 рублей в выходной день. Цена варьируется в зависимости от склона – учебный или основной. На горе действует кресельный канатный подъемник, довольно демократичный по стоимости. Два часа в высокий сезон обойдутся в 1100 рублей.

Также на территории ЦАО «Евразия» есть свой каток, тюбинг и гостиница. Так, стандартный двухместный номер в выходные обойдется в 3000 рублей, в новогодние каникулы - в 3850 рублей.

В 662 км от Тюмени, на Юго-Восточной стороне города Трёхгорного находится горнолыжный центре «Завъялиха». Он расположен в живописных местах одноименной горы, на которой созданы 10 горнолыжных трасс различного уровня сложности. От простых для начинающих до спортивных.

Общая протяженность трасс около 16,5 км с перепадом высот от 100 до 500 метров. На склоны катающихся поднимает шестиместный кресельный подъемник, парнокресельный подъемник и бугельный двухместный подъемник. Стоимость одного подъема – 150 рублей, ски-пасс на 2 часа в выходной - 550 рублей.

Прокат комплекта для катания на сноуборде и горных лыжах обойдется для взрослого на день 1000 рублей. Сюда входит аренда ботинок и непосредственно сноуборда с креплениями. Аренда на час обойдется в 500 рублей, в будни чуть дешевле – 300 рублей.

Что касается проживания, на территории самого горнолыжного центра нет мест размещения, зато вблизи довольно много вариантов аренды коттеджей, гостевых домов, а также гостиница. Двухместный стандарт обойдется здесь в 2200 рублей за сутки. Можно рассмотреть и предложения по аренде квартиры. Таких немало на популярных сайтах с объявлениями.

БАШКОРТОСТАН

В 759 километров от Тюмени находится горнолыжный центр - курорт «Банное». Он расположен в уникальном комплексе лесов и гор Южного Урала. Здесь оборудовано семь трасс различной степени сложности для катания протяженностью от 400 – 2450 метров с перепадом высот 42-450 метров.

На территории центра действует скоростной восьмиместный подъемник гондольного типа. Стоимость ски-паса на 2 часа составит 900 рублей. Есть также различные варианты единого абонемента на день. Разовый, экскурсионный подъем обойдется в 250 рублей.

Аренда комплекта горнолыжного снаряжения на час обойдется в 300 рублей, на сутки – в 900 рублей. Стоимость сноубордического снаряжения чуть дороже – 450 и 1300 рублей, соответственно.

Недалеко от самого горнолыжного центра можно остановиться в санатории «Юбилейный», входящим в структуру курорта. Цены на стандартные номера начинаются от 1700 рублей. При размещении на территории ГЛЦ отдыхающие получают ряд бонусов на ски-пасы. Для больших компаний подойдет вариант аренды бунгало на «Банном».

На территории ГЛЦ хорошо развита и сеть кафе и ресторанов. Здесь находится уникальный ресторан на высоте 942 метра в Уральских горах. Добраться до него можно только на канатной дороге. С вершины горы Яманкай открывается прекрасный вид на Яктыкуль (оз. Банное) и окрестности. Вид по-настоящему завораживающий.

Недалеко от «Банного» в 744 километрах от Тюмени находится еще один горнолыжный курорт «Абзаково». Любителей зимнего отдыха здесь встретят 13 подготовленных трасс общей протяженностью 15 992 метров, при перепаде высот до 320 метров.

Склоны обслуживают 6 бугельных подъемников и 2 канатно-кресельные дороги. Стоимость разового подъема 270 рублей. Ски-пас на 2 часа обойдётся в 700 рублей. Есть также различные варианты единого абонемента на день.

Прокат комплекта для катания на сноуборде и горных лыжах на два часа 1000 рублей, на день 1500 рублей. Также на территории курорта «Абзаково» есть свой гостиничный комплекс. Цены на размещение стартуют от 1800 рублей.

Еще один горнолыжный курорт Башкирии «Мраткино» находится недалеко от города Белорецк. Высота одноименной горы около 800 метров. Любителям горнолыжного спорта предоставляются 8 трасс различной сложности длиной 900-1450 метров с перепадом 195-300 метров.

На горе действует современный четырех кресельный подъемник. Курорт менее популярен, чем два предыдущих, поэтому здесь немного меньше отдыхающих, хотя место не менее красивое и уютное.

АЛТАЙ

И наконец российская Мекка для занятий горнолыжным спортом – Шерегеш. На машине сюда ехать из Тюмени не близко. Лучше отправиться на поездке до Новокузнецка. Стоимость билетов начинается от 3100 рублей. В путь предстоит провести сутки. Будет время насладиться железнодорожной романтикой.

На горнолыжном курорте обустроено 15 трасс общей протяженность 36 километров и длиной 700-4200 метров с перепадом высот 120-630 метров. Есть трассы и для начинающих. Это не выделенные трассы, а нижние участки трасс для общего катания, поэтому вместе с начинающими, там катаются лыжники и сноубордисты разного уровня.

Стоимость проката комплекта для катания на сноуборде и горных лыжах начинается от 500 рублей. В Шерегеше работают 19 подъемников: бугельные, гондольные, кресельные. Цены на ски-пасс стартуют от 700 рублей и разнятся в зависимости от типа склона. Есть также различные варианты абонементов на несколько часов и дней.

Помимо непосредственно катания на лыжах и сноуборде, в Шерегеше отдыхающим доступны различные виды отдыха. Это и различные покатушки на ватрушках и снегоходах, конные прогулки, катание на упряжках хаски, спа, бани и многое другое.

НА ЗАМЕТКУ

Следует отметить, что на всех вышеперечисленных горнолыжных курортах есть удобная парковка. Где-то она платная, но цены за час довольно демократичные. Также везде есть возможность перекусить, в некоторых центрах работают сразу несколько кафе.

Кроме того, следует помнить, что, если вы планируете брать снаряжение в аренду, вам обязательно потребуется документ удостоверяющий личность и залог. Его размер на разных ГЛК варьируется.

В качестве альтернативы аренды снаряжения в самом горнолыжном центре можно воспользоваться услугами тюменских прокатов. Если брать комплект на выходные, он обойдётся дешевле и, как правило, без залогов, только при предоставлении документа.

Ну и самое главное, помимо самих трасс для скоростных спусков на территории ГЛК всегда можно найти и другие интересные развлечения. К примеру, покататься на тубингах, снегоходах, коньках, пофотографировать и просто полюбоваться великолепными зимними видами.

Поделиться видео </> x HTML-код

Вид, открывающийся с вершины горы Яманкай на Банном (трек к видео: Placebo - Where Is My Mind)..