Горнолыжные курорты Урала: куда поехать кататься на сноуборде и лыжах из Тюмени в сезон 2019-2020

На календаре ноябрь и зима потихоньку начинает вступать в свои права. И хоть пока погода не радует снегом тюменцев, на горнолыжных курортах Урала уже вовсю кипит работа по подготовке склонов. Если, в этом году вы решили осуществить свое давнее желание – встать на сноуборд или горные лыжи и планируете посвятить этому новогодние каникулы, то следует поторопиться и начать бронировать себе жилье рядом с понравившейся горнолыжкой. «Комсомольская правда-Тюмень» собрала топ зимних спортивных курортов Урала, куда можно отправиться в сезоне 2019-2020 годов.

Урал богат на горнолыжные центры. По протяженности трасс самые крупные и на Урале – и более удаленные от Тюмени - это Абзаково, Завьялиха и Аджигардак, Мраткино, Банное. Но и в 500 км от областного центра, в соседней Свердловской области тоже большой выбор достойных по своей инфраструктуре и склонам горнолыжек.

ТОП-5

Самой популярной на Урале является Гора Белая (под Нижним Тагилом). От Тюмени до нее 454 км. Здесь пять трасс различной степени сложности с перепадом высот до 244 метров и протяженностью 890 – 1900 метров, полноценная учебная трасса, удобный кресельный подъёмник, развитая инфраструктура.

Стоимость комплекта сноубордического снаряжения для взрослого в будни составит - 600 рублей на день. Сюда входит аренда ботинок и непосредственно сноуборда с креплениями. В выходные дни действует только почасовая оплата от 250 рублей.

На Белой горе пять трасс различной степени сложности с перепадом высот до 244 метров. Фото www.gorabelaya.ru

Разовый подъем на креселке обойдется в 130 рублей. Есть так же различные варианты абонементов на несколько часов. При выборе таких ски-пасов нужно учитывать загруженность подъемников и свою скорость спуска с горы. Впрочем, это правило действует при посещении любых других горнолыжных центров.

В любом случае, даже если вы не ушли дальше учебной трассы и не готовы скатываться с горы длинною в 1 км 800 метров, стоит купить один подъем, чтобы побывать на смотровой площадке. С высоты открывается потрясающий вид на склоны.

Здесь же на самой горе можно забронировать и жилье. Стоимость стандартного одноместного номера в гостинице в будни составит 3 895 рублей за сутки, с пятницы по воскресение он же обойдется в 4 100 рублей. Если вы едете компанией, то более выгодный вариант снять квартиру в самом Тагиле – это примерно минут 40 езды до горы, или вблизи горнолыжного курорта.

При выборе таких ски-пасов нужно учитывать загруженность подъемников и свою скорость спуска. Фото vk.com/gorabelaya

Чуть ближе к Тюмени находятся горы Пильная и Теплая. Эти две горнолыжки находятся вблизи Первоуральска. От Тюмени до города 374 км или чуть больше 5 часов пути. Отправляясь сюда на машине, можно смело арендовать квартиру в городе. К примеру, дорога до ГЛК «Пильная парк» составит порядка 15 минут, а жилье можно найти по достаточно демократичным ценам.

Площадь курорта составляет 300 000 кв.м. с полным набором всей инфраструктуры. А именно 5 горнолыжных трасс, общей протяженностью 2800 метров с перепадами высот 98,7 метров с различными уровнями сложности, трасса для сноутюбинга и сноупарк.

Гора Пильная, за исключением вершины, полностью покрыта лесом.Фото: Кира Санникова

Прокат комплекта для катания на сноуборде и горных лыжах обойдется в 400 рублей — по будням на весь вечер и на 1 час по выходным и праздникам. Подъемники здесь только бугельные. Стоимость одного подъема для взрослого 100 рублей, десять обойдется в 700 рублей. На час тренировки с инструктором придется потратить 1100 рублей.

Стоимость карточки-скипасса - 200 рублей. При этом она не возвращается, как на многих других ГЛК, остается у посетителя парка на постоянное пользование, что не очень удобно для тех, кто приехал впервые и возможно не будет приезжать сюда кататься постоянно.

Еще одна горнолыжка Первоурльска ГЛК «Теплая» и она оправдывает свое название. Цены здесь более демократичные, но при этом и людей не так много. Гора расположена 50 км от Екатеринбурга в живописнейшем месте у излучины реки Чусовой.

Уютные и живописные склоны на Теплой Горе.Фото: Кира Санникова

Если говорить про сами склоны, что здесь четыре горнолыжные трассы различной степени сложности с максимальным перепадом высот до 135 метров и протяженностью 550-950 метров. Подъемники бугельные. Разовый подъем стоит 60 рублей. Десять обойдутся в 600 рублей. Есть также почасовые ски-пасы.

Прокат комплекта для катания на сноуборде и горных лыжах обойдется в 350 рублей. С третьего часа его стоимость составит 300 рублей. Здесь довольно комфортная учебная трасса протяженностью 450 метров и час тренировки с инструктором обойдется чуть дешевле, в 900 рублей.

Гора Теплая расположена в живописнейшем месте у излучины реки Чусовой (вид со склона).Фото: Кира Санникова

Еще одна ближайшая горнолыжка «Волчиха» находится на границе Ревды и Первоуральска. Это самая высокая гора - 526 м в окрестностях Екатеринбурга, который находится от Волчихи на расстоянии 40 км.

Здесь также четыре горнолыжные трассы различной степени сложности с максимальным перепадом высот до 200 метров и протяженностью 700-1200 метров. Есть сноупарк. Подъемники тоже бугельные. Стоимость одного – 100 рублей. Пять обойдутся в 450 рублей, есть и почасовые варианты.

Вид со склона горы Волчиха, высота которой 526 метров.Фото: Кира Санникова

Прокат комплекта для катания на сноуборде и горных лыжах обойдется за час в 450 рублей. При аренде сразу на 2 часа его стоимость составит 750 рублей. Дороже здесь и услуги инструктора. За час тренировки нужно будет отдать 1100 рублей.

Менее популярная среди катающихся, но относительно близкая к Тюмени гора Ежовая. Путь до горнолыжного центра составит 407 километров и расположен он недалеко от Кировграда, поэтому можно забронировать жилье в городе.

Плюс этой горнолыжки том, что здесь относительно немного катающихся и помимо бугельных подъемников есть креселка. Она, конечно, не такая современная как на Белой горе, но вполне удобная. Стоимость одного подъема 150 рублей. Кроме того, здесь 6 горнолыжных трасс различной степени сложности с максимальным перепадом высот до 250 метров и протяженностью 900-1450 метров и сноуборд-парк.

Прокат комплекта для катания на сноуборде и горных лыжах обойдется в 550 рублей. С третьего часа его стоимость составит 350 рублей. Это в выходные, в будни можно арендовать комплект на целый день за 600 рублей. Услуги конструктора также обойдутся в 1100 рублей.

НА ЗАМЕТКУ

Следует отметить, что на всех вышеперечисленных горнолыжных курортах есть удобная парковка. Где-то она платная, но цены за час довольно демократичные. Также везде есть возможность перекусить, в некоторых центрах работают сразу несколько кафе.

Кроме того, следует помнить, что, если вы планируете брать снаряжение в аренду, вам обязательно потребуется документ удостоверяющий личность и залог. Его размер на разных ГЛК варьируется.

В качестве альтернативы аренды снаряжение в ГЛК можно воспользоваться услугами прокатов.Фото: Кира Санникова

В качестве альтернативы аренды снаряжения в самом горнолыжном центре можно воспользоваться услугами тюменских прокатов. Если брать комплект на выходные, он обойдётся дешевле и, как правило, без залогов, только при предоставлении документа.

Ну и самое главное, помимо самих трасс для скоростных спусков на территории ГЛК всегда можно найти и другие интересные развлечения. К примеру, покататься на тубингах, снегоходах, коньках, пофотографировать и просто полюбоваться великолепными зимними видами.