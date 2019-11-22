Новый год – 2020 в Тюмени: как украсят Тюмень к Новому году-2020

Чуть больше месяца осталось до самого волшебного праздника года. В магазинах уже вовсю продают ёлки, ёлочные игрушки, мишура-дождик, новогодние сладкие подарки, а городские улицы начинаю украшать к Новому году – 2020. В этом году все площадки будут оформлены в стиле известной сказки Ершова «Конёк-горбунок». Как это будет выглядеть – узнаете в нашем материале.

Официальный логотип праздника. Фото: администрация Тюмени

В сказку попали

Праздничные элементы и арт-объекты появятся на территории всего города. На карте можно посмотреть, где «вырастут» живые ели, где возведут светодиодные ёлки, где появятся горки и где будут сиять консоли-снежинки на опорных освещениях.

Карта Тюмени, где появятся новогодние арт-объекты. Фото: администрация Тюмени

Украшения на опорах освещения. Фото: администрация Тюмени

По традиции на Цветном бульваре появится световая конструкция «Арка», только год поменяют на 2020. Смотрится очень красиво и празднично: уверены, фотографий будет немерено с этого места!

Арка "2020" на Цветном бульваре. Фото: администрация Тюмени

Здесь же появится подсветка в виде перьев Жар-птицы.

Перья Жар-птицы на Цветном бульваре. Фото: администрация Тюмени

Арка «2020» появится и на Городской площади, возле администрации Тюмени. «Охранять» арт-объект будут два главных волшебника – Дед Мороз и Снегурочка.

Арка у администрации Тюмени. Фото: администрация Тюмени

На площадь у Правительства Тюменской области «забежит» главный герой этого новогоднего праздника – Конёк-Горбунок и «заплывёт» Чудо-Юдо-Рыба-Кит. Рыбина будет длиной в 3 метра и высотой в 2 метра, Конёк – в два раза меньше.

Площадь у правительства Тюменской области. Фото: администрация Тюмени

На Площади Борцов революции установят две огромные варежки. Такие же, только маленькие, будут висеть на деревьях.

Варежки на площади Борцов революции. Фото: администрация Тюмени

На деревьях тоже будут висеть маленькие варежки. Фото: администрация Тюмени

По традиции, главная ёлка появится на площади 400-летия Тюмени.

Главная ёлка у Драмтеатра. Фото: администрация Тюмени

Здесь же обустроят каток, появится и резиденция Деда Мороза. Сами посмотрите на карте:

Карта площади 400-летия Тюмени. Фото: администрация Тюмени

Для любителей селфи будет работать специальная фотозона «Дворец»

Дворец для селфи. Фото: администрация Тюмени

Для фанатов «Золушки» - одноимённый арт-объект. Можно сесть в карету и почувствовать себя главной героиней сказки Шарля Перро. Туфельку только не потеряйте!

Арт-объект "Золушка". Фото: администрация Тюмени

Ну и, конечно, традиционное «С Новым Годом!» при входе на площадь.

А ещё много северных оленей, ёлок на тюменских площадях и в скверах (Никольская, Сквер Депутатов, «Серебряные ключи», площадь у Технопарка).

Арт-объект "северные олени". Фото: администрация Тюмени

Ёлка на Никольской площади. Фото: администрация Тюмени

Ледовый городок

Идея Ледового городка тоже будет посвящена ершовской сказке. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, его разделят на несколько зон, выполненных в едином тематическом стиле. Каждая из зон – для разных возрастных категорий, все ледовые композиции будут с цветной подсветкой. Например, игровой комплекс «Лабиринт Жар-Птицы» построят в виде сказочного леса, в середине которого, на дереве, будет сидеть «хозяйка» лабиринта. Но будьте осторожны: вход будут охранять два стражника-богатыря!

Лабиринт Жар-птицы. Фото: администрация Тюмени

Появится и снежная гора «Царь горы» диаметром 5 метров, покрытая ледяным слоем толщиной 0,3 м. По ней можно будет лазать, чтобы занять-таки место на троне.

Ледовая скульптура "Царь горы". Фото: администрация Тюмени

Ещё одна занимательная фигура – горка «Рыба-кит», сделанная из искусственного снега. Сказочная героиня будет плавать в волнах изо льда.

Горка "Рыба-кит". Фото: администрация Тюмени

Другая горка – «Терем» - выполнена из бруса и декоративных резных элементов из дерева. Она будет состоять из трёх основных башен и трёх скатов. Общая высота горки – более 6 метров.

Горка "Терем". Фото: администрация Тюмени

Главным сооружением ледового городка станет «Град-столица» высотой более 6 метров. Внутри дворца – трон, рядом – ларец с золотом и скамейки со столами для посетителей.

Град-столица. Фото: администрация Тюмени

Как мы помним из сказки, Иванушка-дурачок, чтобы стать писаным красавцем, прыгал из чана в чан (со льдом, молоком и кипятком). Теперь такая возможность появится и у тюменцев. Конечно, фигуры будут без молока и кипятка, но в роли главного героя «Конька-Горбунка» попробовать себя можно.

Три чана. Фото: администрация Тюмени

Подробную информацию об оформлении Тюмени к Новому году можно посмотреть здесь.

В этом году оформление действительно выше всяких похвал, но хотим вам показать, как украшали город в позапрошлом году. А вот здесь вы можете прочитать о том, как в 2019 году открылась главная новогодняя ёлка (заодно и посмотрите, как это будет выглядеть на площади 400-летия Тюмени).