Новый год-2019: на площади 400-летия Тюмени зажгли огни главной городской ёлки
Главное предновогоднее событие 2018 года состоялось: на площади 400-летия Тюмени торжественно открыли главную городскую ёлку!
Ель без подсветкиФото: Алексей КОСЕНЧУК
Танцующий снеговик, масса сказочных персонажей во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой, клоуны, добры молодцы-казаки – это далеко не все герои, который сделали вечер 29 декабря действительно незабываемым!
Клоун и снеговикФото: Алексей КОСЕНЧУК
Пьеро и великаныФото: Алексей КОСЕНЧУК
Забавы с добрыми молодцами-казакамиФото: Алексей КОСЕНЧУК
Уже с 15 часов дня все желающие смогли своими глазами увидеть новогоднюю ель, сделать фотографии в фотозонах, угоститься кружкой-другой горячего чая или кофе и отогреться в специально оборудованном домике с надписью «Каток», который, кстати, как раз заливали.
Дети и взрослые сразу устремились на катокФото: Алексей КОСЕНЧУК
Каток на площадиФото: Алексей КОСЕНЧУК
К 17 часам на площади яблоку было негде упасть – каждый хотел окунуться в настоящую сказку. Детки оглядывались по сторонам, стараясь разглядеть Деда Мороза, а родители приплясывали под зажигательную казачью музыку, чтобы хоть чуть-чуть согреться.
На главной городской ёлке зажглись огниФото: Алексей КОСЕНЧУК
ТБДТ готовится к Году театраФото: Алексей КОСЕНЧУК
– Я пришла сюда со своим сыном, – рассказала «КП-Тюмень» тюменка Алла. – Рабочие будни позади, поэтому пора подарить и себе, и ребёнку предновогоднее настроение. Площадь невероятно красивая!
Главная тема праздника - сказкиФото: Алексей КОСЕНЧУК
Резиденция Деда МорозаФото: Алексей КОСЕНЧУК
Действительно, в этом году ёлка поразила не только своими масштабами, но и невиданной доселе иллюминацией. Огромное дерево с гирляндами расположилось аккурат перед зданием Тюменского большого драматического театра, а по бокам установили гигантские арт-объекты, напоминающие подарки.
Детишки ползали по ледовой надписи "2019"Фото: Алексей КОСЕНЧУК
Дед Мороз запряг своих конейФото: Алексей КОСЕНЧУК
Перед входом на площадьФото: Алексей КОСЕНЧУК
Кульминацией предновогодней феерии стало торжественное зажигание «огней» тюменской ёлки и праздничный фейерверк. «Комсомольская правда – Тюмень» присоединяется ко всем поздравлениям и желает читателям только ярких и сказочных эмоций в наступающем году!