2018-12-29T18:47:39+03:00
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Новый год-2019: на площади 400-летия Тюмени зажгли огни главной городской ёлки

Вечер 29 декабря для тюменцев стал незабываемым! [фото]
Алексей КОСЕНЧУК
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Новый год-2019: на площади 400-летия Тюмени зажгли огни главной городской ёлкиНовый год-2019: на площади 400-летия Тюмени зажгли огни главной городской ёлкиФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Главное предновогоднее событие 2018 года состоялось: на площади 400-летия Тюмени торжественно открыли главную городскую ёлку!

Ель без подсветки Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Ель без подсветкиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Танцующий снеговик, масса сказочных персонажей во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой, клоуны, добры молодцы-казаки – это далеко не все герои, который сделали вечер 29 декабря действительно незабываемым!

Клоун и снеговик Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Клоун и снеговикФото: Алексей КОСЕНЧУК

Пьеро и великаны Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Пьеро и великаныФото: Алексей КОСЕНЧУК

Забавы с добрыми молодцами-казаками Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Забавы с добрыми молодцами-казакамиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Уже с 15 часов дня все желающие смогли своими глазами увидеть новогоднюю ель, сделать фотографии в фотозонах, угоститься кружкой-другой горячего чая или кофе и отогреться в специально оборудованном домике с надписью «Каток», который, кстати, как раз заливали.

Дети и взрослые сразу устремились на каток Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Дети и взрослые сразу устремились на катокФото: Алексей КОСЕНЧУК

Каток на площади Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Каток на площадиФото: Алексей КОСЕНЧУК

К 17 часам на площади яблоку было негде упасть – каждый хотел окунуться в настоящую сказку. Детки оглядывались по сторонам, стараясь разглядеть Деда Мороза, а родители приплясывали под зажигательную казачью музыку, чтобы хоть чуть-чуть согреться.

На главной городской ёлке зажглись огни Фото: Алексей КОСЕНЧУК

На главной городской ёлке зажглись огниФото: Алексей КОСЕНЧУК

ТБДТ готовится к Году театра Фото: Алексей КОСЕНЧУК

ТБДТ готовится к Году театраФото: Алексей КОСЕНЧУК

– Я пришла сюда со своим сыном, – рассказала «КП-Тюмень» тюменка Алла. – Рабочие будни позади, поэтому пора подарить и себе, и ребёнку предновогоднее настроение. Площадь невероятно красивая!

Главная тема праздника - сказки Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Главная тема праздника - сказкиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Резиденция Деда Мороза Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Резиденция Деда МорозаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Действительно, в этом году ёлка поразила не только своими масштабами, но и невиданной доселе иллюминацией. Огромное дерево с гирляндами расположилось аккурат перед зданием Тюменского большого драматического театра, а по бокам установили гигантские арт-объекты, напоминающие подарки.

Детишки ползали по ледовой надписи "2019" Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Детишки ползали по ледовой надписи "2019"Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Дед Мороз запряг своих коней Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Дед Мороз запряг своих конейФото: Алексей КОСЕНЧУК

Перед входом на площадь Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Перед входом на площадьФото: Алексей КОСЕНЧУК

Кульминацией предновогодней феерии стало торжественное зажигание «огней» тюменской ёлки и праздничный фейерверк. «Комсомольская правда – Тюмень» присоединяется ко всем поздравлениям и желает читателям только ярких и сказочных эмоций в наступающем году!

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