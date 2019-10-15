Новогодний корпоратив 2020 в Тюмени: заведения, цены и меню

Казалось бы, совсем недавно мы попрощались с летом, а уже совсем скоро прощаться будем с 2019 годом. В преддверии праздника тюменские заведения вовсю готовятся к новогодним корпоративам 2020, чтобы гости интересно, весело и зажигательно провели время в компании дорогих коллег. «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила обзор заведений, где можно отпраздновать новогодний корпоратив 2020 в Тюмени.

НОВОГОДНЯЯ «БАВАРИЯ»

В баварском ресторане Maximillians отметить новогодние корпоративы можно с 19 по 27 декабря. По словам организаторов, от первого обращения до завершения празднования гостей будет сопровождать банкет-менеджер. Он подскажет лучшие варианты комбинирования меню, подберёт лучший столик, оформит документы и ответит на все вопросы.

Новогодние корпоративы Maximilians

Вести развлекательную программу будет «остроумный ведущий». Именно он объявит самые эффектные номера лучших тюменских артистов. В программе – 4-5 выступлений разных жанров, участие гостей в программе, Дед Мороз и Снегурочка, музыкальное и световое сопровождение, живой звук. По окончании программы – дискотека от приглашенного диджея. Во время новогодних корпоративов зал в Тюмени украсят ёлками и гирляндами, будет работать тематическая фотозона. Да и сами официанты будут в новогодних головных уборах. В качестве приятного сюрприза – подарки от ресторана и партнёров мероприятия.

В меню: овощное, рыбное, мясное ассорти, салат оливье с закусками, салат с копчёной птицей, салат с бужениной, тёплый ролл с куриным филе, жюльен с рубленым мясом, медальоны с курицей, ассорти (рыбное и мясное) на гриле, минеральная вода, сок. Можно выбирать блюда по своему усмотрению.

Стоимость: на 10 персон – 27 тысяч рублей (включая развлекательную программу)

90-Е, «ОРЁЛ И РЕШКА» и БЛОКБАСТЕР

В каждом заведении ресторанного холдинга «Максим» - своя атмосфера, своя программа, своя кухня и свои ведущие. Все новогодние корпоративы в Тюмени 2020 будут проходить с 19 по 30 декабря 2019, так что местечко стоит забронировать заранее.

Фото: Ресторанный холдинг "Максим"

Например, в банкетном ресторане «Маска» пройдёт праздничная программа «Назад в 90-е» для любителей ярких лосин, программы «Звёздный час», бесконечной «Санта-Барбары» и хитов нашего детства. Организаторы обещают: это будет самый ностальгический вечер за весь год!

В русском ресторане «МаксиМыч» - новогодний купеческий лофт или лаунж. По-русски говоря, широкое застолье с «царскими угощениями и заморскими винами». Танцы, песни, пляски, частушки и номера художественной самодеятельности, «крышесносное выступление» трендового шоу-балета и даже шок-контент! (оставим это для сюрприза).

В испанском тапас-баре Maximo пройдёт развлекательная программа по мотивам известного шоу «Орёл и решка». Гостей ждут национальные испанские блюда (паэлья, тапас, хамон, сыры), испанские вина и коктейли. Обязательно забегут на огонёк Дед Мороз и Снегурочка, а ведущим программы станет опытный путешественник, гид Константин Акимов.

В грузинском кафе «Ван-Гоги» новогодние корпоративы будут проходить… на борту самолёта Тюмень – Батуми (сделаем вид, что перелёты не приостановлены). Перед тем, как войти на борт рейса, гости станцуют с таможней, а потом исполнят совместный музыкальный хит. И да… багаж брать не нужно: всё самое необходимое будет ждать тюменцев уже на борту.

В кафе Brasserie новогодние корпоративы пройдут в стиле шоу-кабаре. Организаторы обещают обворожительных красавиц, феерический канкан, конкурсы, музыку, лазерное шоу и необычное новогоднее поздравление.

В караоке-клубе «Шаляпин» развернётся масштабный съёмочный процесс нового блокбастера «2020», в котором главная роль будет отведена именно гостям. Вас ждут: кастинг на главную роль, участие в массовой танцевальной сцене, съёмки сцен со спецэффектами. В финале всех ждёт встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Стоимость: от 3200 рублей (караоке-клуб «Шаляпин») до 6000 рублей («Маска» с человека.

БАЗЫ ОТДЫХА

Тем, кому не слишком интересны развлекательные новогодние программы, могут отпраздновать корпоративы на природе. А где природа – там и базы отдыха.

К примеру, база отдыха «Верхний бор» предлагает сразу два варианта празднования корпоративов: «Классический» и «Активный». Первый вариант подразумевает под собой доставку до базы отдыха и обратно, программу с участием артистов, ведущего и диджея, праздничный банкет, встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой. Во втором варианте – тот же трансфер, размещение в коттедже, забавы у новогодней ёлки, прокат спортивного инвентаря, арбалетный тир, питание, посещение горячих источников и СПА-комплекса, лазертаг и пейнтбол.

Стоимость: узнавать в каждом конкретном случае.

Активный отдых на базах отдыхаФото: Татьяна Коркина

Другая база отдыха («Пикник») тоже готовит новогодний корпоратив «под ключ». В программе: блюда (несколько вариантов меню), новогодняя программа, конкурсы, ведущий, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, дискотека и масса сюрпризов. Кстати, можно просто арендовать зал для компании, если программа у вас будет своя.

Стоимость: средний чек на гостя – 3300 рублей. (это с программой)

Совсем скоро мы расскажем вам, где отпраздновать новогоднюю ночь 2020 в Тюмени. Спойлер: в этом году праздничные программы настолько интересные, что глаза разбегаются.