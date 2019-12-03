«Дикий ангел» Наталия Орейро впервые приедет в Тюмень
Уж сколько лет фанаты этого ждали-ждали и всё-таки дождались! Уругвайская красавица Наталия Орейро впервые посетит Тюмень с сольным концертом: сообщение о приезде «дикого ангела» в наш город подтвердили организаторы концерта. Так что, тюменцы, готовьтесь подпевать Нати под хиты Cambio dolor, Me muero de amor, Tu veneno и многие другие.
Как отмечают организаторы, Наталия Орейро – артистка, у которой нет конкурентов в России и в русскоговорящем мире! За роль хулиганки Милагрос в «Диком ангеле» её полюбили миллионы наших соотечественников.
– Её знаменитую Cаmbiо dolor поют всем залом! Это шоу станет особенным. Орейро привезёт большое шоу, а на сцену выйдет вместе со своими музыкантами и танцорами. Артистка уверена, что этот концерт надолго запомнится зрителям! – рассказали организаторы.
Несколько лет назад Орейро передавала привет Тюмени: тогда знойную латиноамериканку ждали в сибирском городе, но что-то не срослось.
Певица и актриса Наталья Орейро отправила тюменцам видеообращение.Она передает Тюмени привет и воздушный поцелуйНиколай СТУПНИКОВ
Известно, что Орейро выступит 5 апреля в Тюменской филармонии. Билеты уже можно купить на сайте организаторов концерта, а в кассах филармонии и на известных порталах по продаже билетов они появятся позже. Помимо Тюмени, уругвайка выступит в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге и других городах.
Фото: скриншот с сайта https://negmo.ru/ru/events/
Напомним, ранее «Комсомольская правда» сообщала о том, что Наталия Орейро выразила желание посетить Ямал и посмотреть на медведей и северных оленей. По словам Орейро, она хочет стать единственной зарубежной актрисой, которая знает все российские города.
Ну и, чтобы настроиться на волну, давайте вспомним этот бессмертный хит!
Natalia Oreiro - Cambio Dolor (Videoclip).
ИСТОЧНИК KP.RU