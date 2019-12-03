«Дикий ангел» Наталия Орейро впервые приедет в Тюмень

Уж сколько лет фанаты этого ждали-ждали и всё-таки дождались! Уругвайская красавица Наталия Орейро впервые посетит Тюмень с сольным концертом: сообщение о приезде «дикого ангела» в наш город подтвердили организаторы концерта. Так что, тюменцы, готовьтесь подпевать Нати под хиты Cambio dolor, Me muero de amor, Tu veneno и многие другие.

Как отмечают организаторы, Наталия Орейро – артистка, у которой нет конкурентов в России и в русскоговорящем мире! За роль хулиганки Милагрос в «Диком ангеле» её полюбили миллионы наших соотечественников.

– Её знаменитую Cаmbiо dolor поют всем залом! Это шоу станет особенным. Орейро привезёт большое шоу, а на сцену выйдет вместе со своими музыкантами и танцорами. Артистка уверена, что этот концерт надолго запомнится зрителям! – рассказали организаторы.

Несколько лет назад Орейро передавала привет Тюмени: тогда знойную латиноамериканку ждали в сибирском городе, но что-то не срослось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/519002" frameborder="0"></iframe> Певица и актриса Наталья Орейро отправила тюменцам видеообращение.Она передает Тюмени привет и воздушный поцелуйНиколай СТУПНИКОВ

Известно, что Орейро выступит 5 апреля в Тюменской филармонии. Билеты уже можно купить на сайте организаторов концерта, а в кассах филармонии и на известных порталах по продаже билетов они появятся позже. Помимо Тюмени, уругвайка выступит в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге и других городах.

Фото: скриншот с сайта https://negmo.ru/ru/events/

Напомним, ранее «Комсомольская правда» сообщала о том, что Наталия Орейро выразила желание посетить Ямал и посмотреть на медведей и северных оленей. По словам Орейро, она хочет стать единственной зарубежной актрисой, которая знает все российские города.

Ну и, чтобы настроиться на волну, давайте вспомним этот бессмертный хит!