Губернатор взял на контроль ситуацию со взрывом в многоквартирном доме в Тюмени
Чрезвычайную ситуацию со взрывом газа в Тюмени взял под личный контроль губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.
Возгорание в квартире на первом этаже 4-этажного многоквартирного жилого дома на улице Павла Шарова, 10а произошло около шести вечера 7 декабря.
По предварительным данным спасателей, из-за хлопка газовоздушной смеси началось горение, разрушено остекление квартиры, повреждена входная дверь, также повреждены окна в подъезде на трех этажах.
Пожар удалось ликвидировать в считанные минуты. Эвакуация не понадобилась. Погиб один человек – он работал газовщиком. Пострадали трое, двое из них находятся в больнице.
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Был слышен сильный хлопок, а далее взрывная волна, от которой вылетели стекла в окнах. Осколки долетели до соседних домов (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU