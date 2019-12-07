2019-12-07T18:52:50+03:00
Происшествия

Губернатор взял на контроль ситуацию со взрывом в многоквартирном доме в Тюмени

Хлопок раздался сегодня вечером
Алена Кульмухаметова
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Губернатор взял на контроль ситуацию со взрывом в многоквартирном доме в Тюмени. Фото ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи"Губернатор взял на контроль ситуацию со взрывом в многоквартирном доме в Тюмени. Фото ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи"
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Чрезвычайную ситуацию со взрывом газа в Тюмени взял под личный контроль губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

Возгорание в квартире на первом этаже 4-этажного многоквартирного жилого дома на улице Павла Шарова, 10а произошло около шести вечера 7 декабря.

По предварительным данным спасателей, из-за хлопка газовоздушной смеси началось горение, разрушено остекление квартиры, повреждена входная дверь, также повреждены окна в подъезде на трех этажах.

Пожар удалось ликвидировать в считанные минуты. Эвакуация не понадобилась. Погиб один человек – он работал газовщиком. Пострадали трое, двое из них находятся в больнице.

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Был слышен сильный хлопок, а далее взрывная волна, от которой вылетели стекла в окнах. Осколки долетели до соседних домов (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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