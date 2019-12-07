2019-12-07T17:50:08+03:00
Происшествия

В Тюмени в многоквартирном доме прогремел взрыв. Есть погибший

Три человека пострадали, двое в больнице
Алена Кульмухаметова
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В Тюмени в многоквартирном доме прогремел врыв. Есть погибшийВ Тюмени в многоквартирном доме прогремел врыв. Есть погибшийФото: pixabay.com
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Жуткий взрыв прогремел сегодня вечером, 7 декабря, в многоквартирном доме в Тюмени. По предварительной информации, взорвался баллон газа на первом этаже четырехэтажного дома в деревне Патрушева. Погиб один человек. Информация о пострадавших уточняется.

Пожарные потушили возгорание. Фото с сайта МЧС по Тюменской области

Пожарные потушили возгорание. Фото с сайта МЧС по Тюменской области

В МЧС России по Тюменской области факт взрыва подтвердили.

- Сообщение о загорании на первом этаже четырехэтажного многоквартирного жилого дома в г. Тюмени на ул. Павла Шарова, 10а поступило в 17:40 местного времени. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что происходит горение в квартире на первом этаже в результате хлопка газовоздушной смеси. В тушении пожара были задействованы 9 единиц техники, 25 человек личного состава. В 17:55 пожар локализован на площади 8 м2, в 18:00 ликвидация открытого горения, в 18:03 пожар ликвидирован.

При пожаре пострадали три человека, один человек, находящийся в эпицентре взрыва, погиб. На помощь пострадавшим прибыли несколько бригад "скорой".

Ударная волна расзбросала осколки стекла и бетона на несколько метров. Фото из группы "ЧС Тюмень" во ВКонтакте

Ударная волна расзбросала осколки стекла и бетона на несколько метров. Фото из группы "ЧС Тюмень" во ВКонтакте

Пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина прокомментировала корреспонденту "Комсомольской правды-Тюмени" информацию о погибшем и пострадавших:

- Вызов поступил в 17:39, бригада скорой помощи прибыла на место в 17:46 . Констатирована смерть одного пострадавшего. Одному обратившемуся помощь оказана на месте. Двое пострадавших госпитализированы в реанимацию ожогового отделения ОКБ-1, состояние оценивается как тяжёлое, им оказывается необходимая медицинская помощь. Ещё одна пострадавшая доставлена в ОКБ-2 с подозрением на черепно-мозговую травму, сейчас проходит комплексное обследование. Бригада скорой помощи продолжает дежурство на месте.

Добавим, что по свидетельствам очевидцев сначала был слышен сильный хлопок, а далее взрывная волна, от которой выбило окна квартиры первого этажа. Осколки стекла и бетона долетели до соседних домов.

Известно, что в новом доме расположено 12 квартир, часть из которых до сих пор не заселена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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