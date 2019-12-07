Появились первые подробности взрыва в доме на улице Шарова в Тюмени
Стали известны подробности ЧП на улице Павла Шарова в Тюмени. Хозяин квартиры, в которой произошел взрыв, вызвал специалистов, чтобы наладить работу газового котла.
Очевидцы сообщают, что у владельца квартиры отключился газовый котел. На вызов прибыли три человека. При подключении котла прогремел взрыв. Один из газовщиков погиб. Пострадал и сам владелец квартиры. Ударной волной выбило окна на трех этажах дома.
Напомним, сообщение о возгорании в доме 10а на улице Павла Шарова в Тюмени поступило спасателям в 17.40. На месте работали 9 единиц техники МЧС и 25 человек личного состава
Бригада скорой помощи прибыла на место в 17.46 и констатировала смерть одного из пострадавших. Одному обратившемуся помощь была оказана на месте. Двое пострадавших госпитализированы в реанимацию ожогового отделения ОКБ-1, их состояние оценивается как тяжёлое, им оказывается необходимая медицинская помощь. Ещё одна пострадавшая доставлена в ОКБ-2 с подозрением на черепно-мозговую травму и сейчас проходит комплексное обследование.
Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверку в связи с происшествием, по результатам которой будут внесены акты реагирования. На место ЧП выезжал прокурор г. Тюмени Эдуард Гиматов.
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ИСТОЧНИК KP.RU