2019-12-07T19:30:05+03:00
Происшествия

Угрозы обрушения дома после взрыва на улице Шарова в Тюмени для жильцов нет

В четырехэтажке всего два подъезда
Алена Кульмухаметова
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Угрозы обрушения дома после взрыва на улицы Шарова в Тюмени для жильцов нет. Фото с сайта МЧС России по Тюменской областиУгрозы обрушения дома после взрыва на улицы Шарова в Тюмени для жильцов нет. Фото с сайта МЧС России по Тюменской области
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Пострадавший в результате взрыва газа дом безопасен для жильцов. Угрозы обрушения нет. Об этом заявил заместитель генерального директора Тюменской домостроительной компании Дмитрий Антипов.

Представитель компании ссылается на заключение следственной группы, в состав которой вошли представители МЧС, СУ СК по Тюменской области и прокуратуры.

В настоящее время на месте ЧП продолжают работу экстренные службы и следственная группа.

Напомним, пожар и хлопок газа произошли сегодня около шести часов вечера на улице Павла Шарова в четырехэтажном двухподъездном доме, 10а в деревне Патрушева. Погиб один человек. Пострадали трое. Ударной волной выбило окна на трех этажах дома.

В тушении пожара, по последним данным, участвовали 35 человек и 11 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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