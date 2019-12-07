Угрозы обрушения дома после взрыва на улице Шарова в Тюмени для жильцов нет
Пострадавший в результате взрыва газа дом безопасен для жильцов. Угрозы обрушения нет. Об этом заявил заместитель генерального директора Тюменской домостроительной компании Дмитрий Антипов.
Представитель компании ссылается на заключение следственной группы, в состав которой вошли представители МЧС, СУ СК по Тюменской области и прокуратуры.
В настоящее время на месте ЧП продолжают работу экстренные службы и следственная группа.
Напомним, пожар и хлопок газа произошли сегодня около шести часов вечера на улице Павла Шарова в четырехэтажном двухподъездном доме, 10а в деревне Патрушева. Погиб один человек. Пострадали трое. Ударной волной выбило окна на трех этажах дома.
В тушении пожара, по последним данным, участвовали 35 человек и 11 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU