Мечтать не вредно: тюменка просит губернатора сделать 31 декабря выходным днем

Тюменка Екатерина Григорьева попросила губернатора региона Александра Моора объявить выходным днем 31 декабря. Сделала она это необычным способом – через социальные сети.

По мнению горожанки, в этом году предстоящий праздник значительно омрачается тем фактом, 31 декабря является рабочим днем. После практически полноценного рабочего дня сил едва хватит на подготовку к празднику, заверяет Григорьева.

«Очень не хочется встречать 2020 год уставшими, измотанными и неуслышанными. К сожалению, никто из работодателей не поддерживает инициативу сотрудников о переносе рабочего дня с 31 декабря на 28-ое. Поэтому прошу Вас принять решение о данной рокировке официально на уровне региона. Это будет лучшим подарком от Вас жителям Тюмени», – публикует пост тюменки паблик «ВКонтакте».

Однако далеко не все комментаторы поддерживают инициативу местной жительницы, несмотря на то, что она лишь предлагает перенести рабочие дела на три дня. «Бедная, устала, переработала»; «Впереди куча выходных – выспитесь, нагуляетесь» – такие комментарии оставляют тюменцы под постом.

Отметим, что некоторые горожане сообщают, что им работодатель все же перенес рабочий день с 31-ое на 28 декабря.