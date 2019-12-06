Скандально известный студент отправляется искать любовь на «Дом-2»

Тюменец Марк Сушков, прославившийся после вечеринки первокурсниц, которые разделись догола, вновь заявил о себе. Эпатажный парень отправляется на проект телеканала ТНТ «Дом-2», где намерен найти любовь. Правда, еще одну любовь Марк уже успел «продать» всего за три тысяч лайков.

Проект и 3000 лайков

Накануне в инстаграм-аккаунте Марк разместил пост с фотографией, где попросил подписчиков о лайках.

«Друзья, если этот пост НАБЕРЕТ 3000 лайков – моя девушка отпустит меня на ДОМ-2 искать свою любовь. Искренне прошу вас поддержать меня в этой задумке. На проекте все девочки очень красивые и интересные. Серьёзно! Нравятся все! Но среди участниц могу выделить для себя @anna_levchenko_official_ – очень эффектная Девушка, был бы рад познакомиться ближе. По её инстаграму и в целом по проекту понял, что девушка очень умная и интересная. Хочу заполнить пустоту в твоём сердце», – делится планами Марк Сушков (стиль и орфография автора сохранены. – Прим. ред.).

mmark_72 Друзья, если этот пост НАБЕРЕТ 3000 лайков - моя девушка отпустит меня на ДОМ-2 искать свою любовь. Искренне прошу вас поддержать меня в этой задумке. На проекте все девочки очень красивые и интересные. Серьёзно! Нравятся все! Но среди участниц могу выделить для себя @anna_levchenko_official_ - очень эффектная Девушка, был бы рад познакомиться ближе) По её инстаграму и в целом по проекту понял, что девушка очень умная и интересная. Хочу заполнить пустоту в твоём сердце

Всего за сутки пост тюменца «одарили» сердечками 3379 пользователей «Инстаграма». А это значит, что расставание с тюменской девушкой неминуемо.

Смелое решение парня прокомментировали его подписчики. Многие поддерживают его и уверяют, что будут следить за ходом его жизни на телепроекте. Среди позитивных отзывов есть и другие – тех, кто уверен, что Марк погубит свою карьеру, отравившись на проект.

О планах бойкого тюменца узнала и участница «Дома-2» Анна Левченко. Девушка тут же скромно прокомментировала пост Марка.

«Интересно», – отметилась Анна.

Кто такая Анна Левченко?

Если бы я задала этот вопрос фанатам Анны, они бы удивились: как можно не знать о «звезде»? 25-летняя участница проекта работает в модельном бизнесе и живет в Москве. У нее есть онлайн-магазин женской одежды.

На проект она пришла осенью 2019 года. Подробности личной допроектной жизни девушка не скрывает. Анна рассказала, что в течение трех лет состояла в отношениях с бывшим участником проекта «Дом-2» Алексеем Чайчицем, которые чуть не закончились свадьбой.

Анну Левченко сложно назвать скромняшкой. Ее страница в «Инстаграме» пестрит откровенными фото, нередко на них она позирует в нижнем белье и купальниках.

Девушка, по словам ее фолловеров, не раз прибегала к услугам пластических хирургов и косметологов. Она достаточно капризна и высоко себя ценит.

Есть ли шанс у Марка?

Студенту Тюменского индустриального университета Марку Сушкову всего 20 лет. Он обожает организовывать вечеринки. Одна из них прославила его на всю страну: во время посвящения в студенты первокурсники разделись донага на сцене. Оплатой им был сертификат в тату-салон.

Известно, что Марк работает в ночных заведениях. Весь его профиль в «Инстаграме» наполнен эпичными фото, где видно, как молодой человек развлекается.

Представители проекта «Дом-2» уже пригласили Марка на знаменитую телестройку. Об этом он рассказал в соцсетях. Сложится ли там пара Марк+Анна, мы скоро узнаем из новых серий проекта.

А пока Марк собирает чемоданы для перелета в Москву, напомним, что он не первый житель Тюмени на телепроекте. Одной из самых ярких и запоминающихся участниц телестройки была и остается тюменка Алёна Водонаева.

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