Следователи и полиция проверяют видео с развратной студенческой вечеринки в тюменском «Байконуре»

СЕГОДНЯ 12:31 2018-09-24T12:32:47+03:00

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Грандиозный скандал с тюменскими студентами, которые догола раздевались на посвящении в тюменском КТЗ «Байконур», набирает обороты. Так, к «делу о развратной вечеринке» подключились уже сотрудники силовых ведомств и вузов, студенты которых предположительно и участвовали в этом «безобразии».

ЦЕНЗУРЫ НЕ БУДЕТ!

Стоимость билетов на «главную тусовку года» составляла 350 рублей (SILVER), 450 рублей (GOLD) и 950 рублей (VIP) при наличии репоста записи на свою страничку. Не сделал репост – плати на 200 рублей больше. «Богачам», купившим VIP-билет, были предоставлены: мягкая зона на протяжении всей ночи, вход без очереди, отдельный фотограф, эксклюзивное интервью в 15-минутном видео и XBOX-зона. Правда, ни один из «випов» не догадывался, что в зале есть и другие «отдельные фотографы», которые впоследствии сольют видео секс-беспредела в сеть.

- Хей, студент! Тут нереальный движ намечается! – зазывала новоиспечённых студентов реклама в социальных сетях. – Даже не думай ничего планировать на 22 сентября! Каждый год в разных городах мы взрываем танцпол под мощные треки. Более 10 городов по всей стране, более 1000 человек в одном месте. В эту ночь никакой цензуры, настоящий кайф, здесь можно все. Это Городское Посвящение в студенты, детка!

Билеты на вечеринку. Фото: https://vk.com/event152019382

Цензуры, как можно было увидеть в видеороликах, действительно не было. Однако стоит признать, что все, кто находился в этот момент в зале, были совершеннолетними. «Малолеток» в клубе заранее предупредили, что после Preparty (с 19 до 23 часов) им «пора спать».

- На территории Тюменской области действует Закон «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию». Где ночным временем признается время с 23 часов до 6 часов местного времени в период с 1 мая по 30 сентября включительно. То есть ребята, не достигшие 18 лет, на вечеринку после 23:00 не попадают точно, к сожалению, но это факт! При себе обязательно иметь оригинал паспорта, без него вас охрана не пропустит.

Городское посвящение. Фото: https://vk.com/event152019382

КТО ОРГАНИЗАТОР?

По неподтверждённой пока информации, опубликованной в официальной группе «Байконура», организатором нашумевшей вечеринки стал руководитель собственной «Школы организаторов» 30-летний Руслан Красильников. После грандиозного скандала молодой человек отключил мобильный телефон и перестал выходить на связь.

Рассекретили организатора. Фото: https://vk.com/event152019382

Зато на связь вышли тюменские тату-салоны. Оказалось, что первоначально КТЗ «Байконур» хотел поработать с тюменским тату-мастером Дмитрием Пиновым, однако молодой человек от сотрудничества отказался. В разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды – Тюмень» он отметил, что контингент в этом заведении – далеко не платёжеспособный.

- Слава тебе, Господи, что я отказался от сотрудничества с этим «зоопарком». Когда-то я уже принимал участие в подобных мероприятиях, и впечатления остались не самые приятные, - подчеркнул Дима. – Условия у «Байконура» были запредельные: за одну рекламу просили 23 тысячи рублей. Я говорю: «Ребят, вы что? Это очень дорого!». Если и работаю, то с другими, более крупными площадками, где люди платёжеспособные. В общем, ни на чём мы не сошлись.

СЛОВО УНИВЕРУ

В Тюменском государственном Университете отметили, что не имеют отношения к «посвящению в студенты», но внутреннюю проверку всё-таки проведут. Правда, главное сейчас – не устраивать гонения на студентов, не обличать их лица и выяснить, кто является организатором подобных конкурсов.

- Мы не хотим делать скоропалительных выводов, поэтому сейчас готовим обращение в правоохранительные органы. Однако у университета нет целей найти виноватых среди студентов, каждая ситуация уникальна. Считаем, что главное – выявить причины и условия, способствующие совершению противоправных деяний. Исходя из этого принимать и будут приниматься коллегиальные решения комиссией по академической этике, - отметили в вузе.

Стоит отметить, что сами «герои» видеороликов и многочисленных фотографий пока не объявились.

Скриншот вечеринки

ОФИЦИАЛЬНО

В пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области «Комсомольской правде – Тюмень» рассказали, что уже организовали доследственную проверку по факту публикаций в СМИ о студенческой вечеринке. Во время проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, должностным лицам и организаторам мероприятия будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Занялись «вечеринкой» и в полиции. По словам заместителя начальника Отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антона Каморникова, сотрудники по делам несовершеннолетних проверят, участвовали ли в мероприятии лица младше 18 лет или нет.

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