В Тюмени посвящение студентов в первокурсники закончилось грандиозным секс-скандалом

СЕГОДНЯ 08:59 2018-09-24T09:00:47+03:00

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Огромный общественный резонанс вызвало в минувшие выходные видео с «посвящения» студентов. Субботняя вечеринка в тюменском КТЗ «Байконур» обернулась грандиозным секс-скандалом, в котором «главные роли» исполнили первокурсники местных вузов. Фотографии, на которых молодые девушки и парни запечатлены полураздетыми или абсолютно голыми, вызвали шквал критики, но зато приз получили великолепный: сертификат на посещение тату-салона стоимостью 1000 рублей.

Девушки за сертификат в тату-салон полностью обнажались. Фото: скриншот

- Во-во-во, молодец! Увереннее, увереннее! – кричит ведущий «посвящения», приправляя свою речь благим матом. – Ты будешь дальше продолжать снимать трусы? Ставки повышаются! Поворачивайся спиной, снимай полотенце, надо хоть несколько секунд продержаться!

Девицы без стеснения снимают лифчики, парни прикрывают причинные места рубашками. По словам тюменцев, которые узнали знакомых в этом видео, наиболее «раскрепощённая» девушка – студентка III курса.

Мнение участников. Фото: скриншот

Особое возмущение у россиян вызвали снимки, где девушки стоят на коленях перед парнями и имитируют оральный секс. Дело в том, что это был такой «конкурс»: девушкам без рук нужно было почистить банан, зажатый между ног у парней. Нечего сказать, «хороший тамада, и конкурсы интересные!».

Самый возмутительный конкурс. Фото: скриншот

Видео с вечеринки выложил в сториз своего Инстаграма пользователь под ником sanyara_boy17. После скандала профиль молодого человека стал закрытым, однако видео успело распространиться по всем социальным сетям. По информации пользователей, деканаты университетов, замешанных в секс-скандале, уже выясняют личности новоиспечённых студентов.

Судя по записям, вечеринка прошла выше всяких похвал. Мало того, что из «Байконура» устроили секс-притон, так некоторые умудрились потерять свои вещи. Так, в группе «Вконтакте» один из «посвященцев» опубликовал просьбу вернуть украденную чёрную куртку. И этот молодой человек, судя по данным, обучается в Нефтегазовом колледже (НГК) ТюмГНГУ.

Раздевались все. Фото: скриншот

В Тюменском государственном университете открестились от секс-тусовки, заметив, что произошедшее – не их история.

- Друзья, в свете последних событий хотим сказать следующее: единственная вечеринка для первокурсников ТюмГУ, организованная нашим университетом, состоялась 14 сентября. Мы за адекватные тусовки и клевые вечеринки, за которые потом никому не будет стыдно! Да, на наших вечеринках играют на скрипках, - отметили в университете.

На момент публикации в самом КТЗ «Байконур» на звонок корреспондента «Комсомольской правды – Тюмень» не ответили. Мы следим за развитием событий.