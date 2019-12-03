«Заведующий тюремной библиотекой»: Ургант высмеял дело тюменского полицейского Виталия Шундрика

Телеведущий, шоумэн Иван Ургант высмеял дело тюменского полковника УМВД Виталия Шундрика. Ваня рассказал зрителям «Вечернего Урганта» 2 декабря, что на полицейского завели два уголовных дела: по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Мошенничество».

- Шундрик собрал со своих сотрудников 182 тысячи рублей на проведение конкурса «Лучший по профессии», при этом часть денег он потратил на банкет, остальные присвоил. Думаю, что он не присвоил, а вручил их себе, потому что был и председателем жюри, и победителем конкурса. Теперь Виталий будет участвовать в других конкурсах на лучшего по профессии: швея, резчик по дереву, заведующий тюремной библиотекой, - пошутил Иван Ургант.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что сотрудник областной полиции Виталий Шундрик обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. На премии подчиненных он организовал банкет, остальные деньги присвоил себе. Мужчина полностью признал свою вину и согласился помочь следствию. Позже начальник управления охраны общественного порядка Виталий Шундрик был арестован, задержан и заключен под стражу.