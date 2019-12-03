2019-12-03T12:14:43+03:00
Телевидение

«Заведующий тюремной библиотекой»: Ургант высмеял дело тюменского полицейского Виталия Шундрика

Ведущий «Вечернего Урганта» рассказал, что теперь полицейский будет участвовать в «других конкурсах» [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ургант высмеял дело тюменского полицейского Виталия Шундрика. Фото: скриншотУргант высмеял дело тюменского полицейского Виталия Шундрика. Фото: скриншот
Изменить размер текста:

Телеведущий, шоумэн Иван Ургант высмеял дело тюменского полковника УМВД Виталия Шундрика. Ваня рассказал зрителям «Вечернего Урганта» 2 декабря, что на полицейского завели два уголовных дела: по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Мошенничество».

- Шундрик собрал со своих сотрудников 182 тысячи рублей на проведение конкурса «Лучший по профессии», при этом часть денег он потратил на банкет, остальные присвоил. Думаю, что он не присвоил, а вручил их себе, потому что был и председателем жюри, и победителем конкурса. Теперь Виталий будет участвовать в других конкурсах на лучшего по профессии: швея, резчик по дереву, заведующий тюремной библиотекой, - пошутил Иван Ургант.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что сотрудник областной полиции Виталий Шундрик обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. На премии подчиненных он организовал банкет, остальные деньги присвоил себе. Мужчина полностью признал свою вину и согласился помочь следствию. Позже начальник управления охраны общественного порядка Виталий Шундрик был арестован, задержан и заключен под стражу.

Юлия Пересильд, Смоки Мо. Вечерний Ургант. 1207 выпуск от 02.12.2019.Смотрите с 4.34

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени ограблен реабилитационный центр. Подозревается сотрудник
В Тюмени ищут мужчину в черном, которой угрожал насилием мальчику
Нажми на кнопку – получишь результат: водитель нечаянно засыпал весь склад «СИБУРа» порошком
Северянка засудила тюменскую компанию за испорченный дизайнерский диван
Жителей тюменской многоэтажки вакцинируют от кори
Десятиклассник областной ФМШ стал абсолютным победителем на Международной олимпиаде по экспериментальной физике
Тоболяков привел в ужас гигантский огненный факел на известном заводе
Внедорожник сбил маленького тюменца, который шел по краю дороги
Делайте ставки, господа: тюменец в магазине организовал азартные игры
Тюменцы могут оцифровать фото об истории края в торговых центрах
В Тюмени совершено вооруженное нападение на двух пенсионерок. Одна из них ранена
В Тюмени построят отель «Хилтон»
Роль наставничества в повышении производительности труда обсудили в Тюмени
В районе торгового центра «Тюменский» запретят парковаться
Мед, баранина, яйцо: тюменцам предлагают закупиться на ярмарке