Что известно о трагедии в жилом доме Тюмени, где взорвался бытовой газ

Дом на улице Павла Шарова под номером 10а был сдан застройщиком - Тюменской домостроительной компанией (ТДСК) - всего год назад. Здание расположено в одном из красивых микрорайонов Тюмени - Ново-Патрушево. Жильцы выбирают этот район за возможность вести загородную жизнь с функционалом городской квартиры. В четырехэтажном доме всего два подъезда, рассчитанные на 12 квартир. Новоселов в нем пока мало. Согласно сайту ТДСК, в первом подъезде на продаже находятся 5 квартир, во втором – семь. Именно в этом доме сегодня, 7 декабря, прогремел взрыв из-за утечки бытового газа.

Сообщение о загорании на первом этаже четырехэтажного многоквартирного жилого дома в городе Тюмени на улице Павла Шарова, 10а поступило на пульт диспетчера в 17:40 местного времени. Пожарные прибыли мгновенно. В 18:55 удалось локализовать возгорание, а в 18:03 он был полностью ликвидирован.

Жильцам рекомендовали временно переселиться в гостиницу. Фото с сайта СУ СК по Тюменсой области

В тушении пожара участвовали 35 человек и 11 единиц техники.

Сотрудники МЧС выяснили, что причиной возгорания стал хлопок газовоздушной смеси.

Во время взрыва бытового газа погиб один человек и трое пострадали, двое из них в тяжелом состоянии находятся в ОКБ-1. Третья пострадавшая находится под наблюдением медиков в ОКБ-2.

Позже стало известно, что послужило причиной ЧП: хозяин квартиры вызвал сотрудников газовой службы из-за отключения газового котла. На вызов прибыли три человека. При подключении котла прогремел взрыв. Один из газовщиков погиб. Пострадал и сам владелец квартиры. Ударной волной выбило окна на трех этажах дома.

Чрезвычайную ситуацию со взрывом газа в Тюмени взял под личный контроль губернатор Тюменской области Александр Моор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/748377" frameborder="0"></iframe> СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в результате взрыва бытового газа в Тюмени.

Жильцам пострадавшей от взрыва четырехэтажки на время проведения следственных и ремонтных работ предложили переселиться в гостиницу «Колос».

Руководитель пресс-службы администрации города Тюмени Гульнара Сидоркина рассказала, что в списках значатся 11 человек. На данный момент только одна женщина изъявила желание заселиться в гостиницу. Остальные приняли решение разместиться у родственников и знакомых. Представители департамента по безопасности жизнедеятельности Тюмени, жильцам дома предложили транспорт для перевозки вещей.

Пострадали окна и обшивка дома. Фото с сайта СУ СК по Тюменской области

Угрозы обрушения дома после взрыва газа нет. В основном пострадала обшивка здания и стекла. Об этом заявил заместитель генерального директора Тюменской домостроительной компании Дмитрий Антипов.

Представитель компании ссылается на заключение следственной группы, в состав которой вошли представители региональных МЧС, СКР и прокуратуры.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверку в связи с происшествием, по результатам которой будут внесены акты реагирования.

Следственный комитет по Тюменской области возбудил уголовное дело по факту гибели человека при взрыве бытового газа на улице Шарова, 10а в Тюмени. Заведено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать криминалисты и следователи. Они осматривают место ЧП, ведут поиск и изымают вещественные доказательства. Одновременно идет допрос свидетелей.

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