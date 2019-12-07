Егор Крид пожаловался Ивану Урганту на тюменский родком

Тюменский родительский комитет вновь громко заявил о себе на всю страну. На этот раз инициативным мамам и папам ничего не пришлось предпринимать. На действия родкома пожаловался популярный среди молодежи певец Егор Крид, чей концерт состоялся в Тюмени во Дворце спорта ХК «Рубин» еще 19 ноября. Как оказалось, Егор Крид не очень доволен результатами.

Накануне исполнитель популярных песен «Невеста», «Мне нравится», «Сердцеедка» и других хитов в программе Первого канала «Вечерний Ургант» пожаловался ведущему на попытку тюменских родителей сорвать его концерт.

Продажи билетов на концерт оказались не на высоте. За неполный зал Егор Крид винит именно тюменский родком.

– Был в Тюмени вот этот вот комитет родительский, который очень хотел запретить мой концерт. И самое обидное было, что из всего моего тура концерт в Тюмени был самый плохой по продажам. Это очень всё сильно сказалось на продажах… А в итоге все пришли и было классно и весело, – рассказал певец Ивану Урганту.

С чего все началось?

Борьба тюменского родкома с популярными среди подростков современными исполнителями началась уже давно. В список «плохо влияющих» на нежную психику детей родительский комитет внес певца и экс-участника лейбла Black Star Егора Крида.

Когда общественники узнали, что артист отправляется в тур по стране и в число городов входит Тюмень, они развернули агитацию.

По мнению родительского комитета, в песнях артиста пропагандируется пошлость, мат, секс, гламур, звучат призывы к употреблению алкоголя и т. д. Активисты, ссылаясь на опыт Дагестана, где перед концертом был запущен флешмоб с девизом «Кто пойдет на Крида – тот петух», объявили «войну» артисту.

Отменить концерт Егора общественники не смогли, зато им удалось уронить продажу билетов. Кроме того, общественники заказали в Тюмени экспертизу творчества музыканта, в которой говорится, что исполнитель песен Егор Крид – представитель агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущий антиценности сатанизма через музыку российской молодежи.

С таким заключением суровые родкомовцы направились в Роскомнадзор и прокуратуру. Действия общественников не отменили концерт, но заставили повысить возрастной ценз.

Сам Крид рассказал Ивану Урганту, что в день выступления в Тюмени при входе на концертную площадку находились какие-то люди, которые агитировали поклонников певца сдать билеты.

– Я помню о том, что на концертах присутствуют подростки, потому не использую мат и на моих выступлениях всегда царит любовь, – добавил попавший в опалу тюменских активистов музыкант.

«Жертвы»тюменского родкома

Егор Крид вовсе не единственный «счастливчик», песни которого не по нраву тюменскому родительскому комитету. До случая с Кридом общественники бойкотировали концерт российского рэпера Face (Ивана Дрёмина), выступление которого состоялось 1 июня.

Также активисты пытались добиться запрета концерта в Тюмени провокационной российской рейв-группы Little big, исполняющей песни на английском языке и блогерши Instasamka.

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«Кто пойдёт на Крида – тот петух». C таким призывом к поклонникам рэпера Егора Крида обратился тюменский родительский комитет – общественная организация, известная своими скандальными предложениями. На этот раз не повезло «выпускнику» лейбла BlackStar, который ныне находится в свободном плавании (подробнее).