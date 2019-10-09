В Тюмени хотят запретить концерт «аморального» Егора Крида

«Кто пойдёт на Крида – тот петух». C таким призывом к поклонникам рэпера Егора Крида обратился Тюменский родительский комитет – общественная организация, известная своими скандальными предложениями. На этот раз не повезло «выпускнику» лейбла BlackStar, который ныне находится в свободном плавании.

- Афиши Тюмени сообщают новость: с грандиозным концертом собирается выступить в нашем городе рэпер Егор Крид, известный своим аморальным творчеством. В связи с этим тревожным для родительской общественности событием советуем педагогам, родителям, всем, кто работает с детьми и подростками, изучить содержание песен и клипов данного исполнителя. Надеемся, что родительская общественность сделает вывод и не допустит Крида на тюменскую сцену, - говорится в обращении Тюменского родительского комитета.

Фото: Тюменский родительский комитет

В родкоме заметили: «не надо быть экспертом, чтобы оценить посыл творчества Егора Крида и увидеть, что ничего кроме пошлости, мата, гламура и пренебрежительного отношения к женщинам там нет».

Общественники уже обратились в прокуратуру, Роскомнадзор, Федеральную антимонопольную службу и к уполномоченному по правам ребенка. На сегодняшний день их поддержал только последний, а от самого Егора Крида «ответочка» пока не прилетала. Что ж, ждём…

Напомним, в Тюмени родительский комитет славится постоянными призывами к запретам. В мае 2019 года общественники воспротивились концерту рэпера Face. Причина одна – «он прославился невероятным цинизмом, пошлостью и бесстыдством, поэтому молодежи не стоит смотреть такие концерты». Чуть раньше они потребовали запретить Хэллоуин, возмутившись «трупной стряпнёй» в виде гробов и расчленёнки, а три года назад выступили против концерта Дианы Арбениной и спектакля с Лией Ахеджаковой. Ради приличия, отметим, что один раз родком был «за», а не «против».