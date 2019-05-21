2019-05-21T17:02:06+03:00
Звезды

Тюменский родительский комитет требует запретить концерт рэпера Face

В 2017 году его концерт уже отменяли в Тюмени
Марина АНТОНОВА
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Тюменские общественники против концерта эпатажного музыканта. Фото родком72.рфТюменские общественники против концерта эпатажного музыканта. Фото родком72.рф
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Тюменский родительский комитет требует запретить концерт эпатажного рэпера Face. На сайте родкома общественники разместили открытое письмо, в котором высказали свою позицию. Они подчеркивают, что Face прославился невероятным цинизмом, пошлостью и бесстыдством, поэтому молодежи не стоит смотреть такие концерты.

Петь нельзя отменить

«Откровенно сказать – не ждали. Ведь 2 года назад по требованию прокуратуры в связи с заявлением ТРК его концерт был отменен. И вот опять, как ни в чем не бывало, на афишах мы видим возрастную маркировку 16+, что не соответствует действительности. Минимум – 18+! Хотя по закону такого исполнителя вообще нельзя выпускать на сцену, независимо от возраста аудитории. Нецензурная лексика его «песен» просто зашкаливает. Тексты примитивны и низкоинтеллектуальны. Содержание их – откровенная пропаганда наркотических средств, сексуальной разнузданности, насилия, суицидальных наклонностей», - отмечают в Родительском комитете.

Кого пускать

Выступление Face планируется 1 июня, в День защиты детей, в концертно-танцевальном зале «Байконур». Общественники призывают родителей, педагогов, учителей проявить бдительность и все сделать для того, чтобы подростки не попали на это «развратное зрелище». В родкоме также подготовили заявление в прокуратуру, где напомнили, что в 2017 году концерт FACE был отменен. Они просят, если уж не отменить выступление, то точно ограничить доступ молодежи младше 18 лет.

Артист только рад

- В 2017 году концерт репера в Тюмени не состоялся из-за отмены всего тура по стране, а вовсе не из-за родкома, - уточнил в интервью «Комсомольской правде – Тюмень» директор КТЦ «Байконур» Вадим Швец.

Он убежден, что подобные заявления родкома только на руку артисту. Ведь никакой особой рекламы концерта нет, широкая общественность узнает о выступлении благодаря таким инициативам общественников. Всегда после появления в прессе подобных заявлений количество зрителей на концерты заметно увеличивается.

- Я считаю, что шум вокруг концерта лишь поднимает к нему интерес. Тот, кто не собирался, приходит на него из любопытства. Убежден, что таким образом родительский комитет пиарит себя, а заодно и артиста, - заявил Швец. – Если бы родком, действительно, переживал за содержание выступлений, то вышел бы на организаторов и поинтересовался программой. Но такого еще ни разу не было.

Директор концертной площадки также подчеркнул, что концерт официально разрешен и пройдет в рамках тура FACE по городам России.

Кстати

Напомним, что в октябре 2018 года родком выступал против концертов целого списка музыкантов, в котором было и имя рэпера. Свое требование общественники тогда аргументировали тем, что артисты призывают молодежь к асоциальному и деструктивному поведению. Их внешний вид, мимика, пантомимика и поведение на сцене носят агрессивный, вульгарный и провокационный характер. «Деструктивные зрелища» способны навредить психическому, психологическому и нравственному здоровью детей и подростков, заявили тогда в родкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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