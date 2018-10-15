Опасные гастроли в Тюмени: родители против реперов-матершинников

СЕГОДНЯ 14:21 2018-10-15T15:19:03+03:00

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Тюменский областной родительский комитет выразил большую обеспокоенность предстоящими концертами в Тюмени рэперов «T-FEST (настоящее имя Кирилл Незборецкий), «ЛСП» (Олег Савченко), «FACE» (Иван Дремин), панк-группы «Порнофильмы» и группы «Райдо».

Выступления в октябре-ноябре пройдут в КТЗ «Байконур». Общественники считают, что творчество указанных исполнителей не соответствует заявленным возрастным ограничениям 12+ и 16+. В текстах этих музыкантов присутствует нецензурная лексика, содержатся откровенные призывы к асоциальному и деструктивному поведению. А внешний вид, мимика, пантомимика и поведение на сцене носят агрессивный, вульгарный и провокационный характер.

Они призывают родителей проявить бдительность и оградить своих детей от «деструктивных зрелищ», так как они способны нанести вред психическому, психологическому и нравственному здоровью детей и подростков.

В ближайшее время ТРК намерен направить соответствующее заявление в надзорные органы, сообщается на официальном сайте организации.

- Хорошо, что родители волнуются о соблюдении возрастного ценза. Наша задача – проконтролировать, чтобы на концерт не попал тот, кому не положено. Мы это контролируем, зачастую вместе с полицией, - прокомментировал обращение родкома руководитель «Байконура» Вадим Швец и подчеркнул, что «Байконур» – это только площадка, которая сдается в аренду московским и екатеринбургским организаторам туров, и они несут полную ответственность за программу концерта.

- Я не помню ни одного случая, чтобы к нам город кто-то привез группу, которая запрещена законом, - добавил он.

Швец также пояснил, что концертно-танцевальный зал сотрудничает с надзорными органами. На мероприятия, которые могут вызвать какие-то сомнения у общественности, прокуратура делает предписания и на них присутствуют инспектор по делам несовершеннолетних и полицейские.

- Есть практика, когда артист специально для концертов затирает из своих треков все нецензурные слова. Есть артисты, которых никогда не услышишь по радио и ТВ, но молодежь их отлично знает и с удовольствием слушает в интернете. Запрет на концерт мало что изменит. Родители должны понимать эту проблему, - подчеркнул Вадим Швец.

Он рассказал, что в прошлом году на концерт «FACE» возрастной ценз по требованию родителей был поднят до 16+. Тогда жестко контролировалось, чтобы более молодые подростки не прошли. Порядка 300 детей не смогли попасть в зал, хотя придумывали разные схемы с документами.

Было также много родителей, которые настаивали, чтобы их сыновей пропустили. Пятерых родителей с детьми до 16 лет инспектор по делам несовершеннолетних пропустил с условием, что на концерте они будут вместе.

- Я специально смотрел на лица этих мамаш. Те бледнели и мрачнели, когда слушали певца. Было понятно, что люди даже не понимали, о чем просили, когда доказывали нам, что их дети должны это слушать, - вспомнил Вадим Владимирович.

Он убежден, что вместо запретов нужно думать, какую альтернативу детям предложить и больше усилий прилагать над созданием таких программ.