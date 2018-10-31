2018-10-31T16:04:32+03:00
Происшествия

В Тюмени общественники требуют запретить Хэллоуин, возмутившись «трупной стряпнёй» в виде гробов и расчленёнки

По мнению родительского комитета, безумие в булочной нужно срочно прекратить
Алексей КОСЕНЧУК
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Съедобные пальцы и глаза. Фото: Тюменский родкомСъедобные пальцы и глаза. Фото: Тюменский родком
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Обычный поход в одну из тюменских булочных «Дарьюшка» на минувших выходных обернулся для некоторых горожан настоящим шоком. Во всяком случае, так считают в Тюменском родительском комитете, чьи инициативы не раз вызывали общественный резонанс и многочисленные споры. По словам общественников, на днях из магазинчика «выскакивали, как ошпаренные» покупатели с детьми, увидев на прилавке «красочные» горки выпечки. В ассортименте булочной – отрубленные человеческие пальцы, глаза и гробы с изображением кистей рук восставших мертвецов.

– Пытаясь угодить покупателям этой «трупной» стряпней, расчленёнкой, булочная явно переступила границы дозволенного и нравственные общественные запреты, - рассказали «Комсомольской правде – Тюмень» в родкоме. – Оказалось, что эти «блюда» приурочены к проведению Хэллоуина для местной ребятни в торговом центре. «Дарьюшка» бросила вызов всему светлому и доброму, что и делает нас людьми, которые умеют пожалеть, помочь в несчастье и проводить в последний путь дорогих людей.

В Родкоме считают, что празднование Хэллоуина нужно срочно прекратить

В Родкоме считают, что празднование Хэллоуина нужно срочно прекратить

Информацией о «съедобной расчленёнке» поделилась в Интернете директор Фонда поддержки национальных традиций «Отчий дом» Александра Кудрявцева. По её словам, шокированные тюменцы предложили срочно прекратить «это безумие в булочной» как и празднование детьми «опасного Хэллоуина».

- Горожане считают, что для неокрепшей детской психики веселье «на костях» и поедание отрубленных пальцев чревато необратимыми последствиями, - отмечает Александра. – Сегодня в России навязан «демонический культ», т.к. Хэллоуин называет своим праздником официально зарегистрированная «Американская секта сатаны». Этот религиозный праздник часто сопровождается кощунственными действиями в отношении особенно почитаемых символов христианства. Так, на изготовленной булочной к дьявольскому Хэллоуину выпечке в виде гробов изображены кресты. И это – уже оскорбление чувств верующих.

После звонка Родкома в полицию, в булочную нагрянули инспекторы. однако так как закона на запрет выпекания такой продукции нет, инцидент был исчерпан. Да и детки, для которых яства и были приготовлены, уже успели умять и аппетитные «пальцы ведьмы», и шоколадные гробы. По сообщению местного издания «Наш город», директор булочной Татьяна Сергеевна возмутилась ситуацией и призвала родком следить за своими детьми, а не инспектировать булочные «на предмет формы и рисунка на кондитерских изделиях». Покупатели были довольны, а это главное.

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